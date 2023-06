De verrassendste momenten op ‘In Times New Roman…’ zijn die waar Queens of the Stone Age de schoonheid van het lijden benadrukt

Mocht u het nog niet weten, dan vertelt de achtste van Queens of the Stone Age het u wel: Josh Homme is al vechtend gescheiden.

Hoe fel de nu vijftigjarige voorman vervreemd was geraakt van zijn vrouw Brody Dalle (met wie hij drie kinderen heeft). De leugens, de depressies en de zelfreflectie. Het rechtkrabbelen en het stof uitspuwen. In Times New Roman… vertelt en evoceert het allemaal.

De stugge, rauwe, wat minder dan wenselijk swingende rock die over de tien songs wordt uitgesmeerd, klinkt niet zozeer kwaad als wel bars. Hommes woede en pijn razen niet tussen zijn oren maar zijn diep in zijn botten gezonken. Schreeuwen doet hij niet – nooit zijn stijl geweest – maar sneren, huilen en croonen des te meer, pal en strijdbaar rechtop.

Zo maakt Josh Homme song na song de lelijke afwikkeling van zijn huwelijk aanschouwelijk. Liefdeloze seks is de ware ontucht, betoogt hij in de striemende verwelkoming Obscenery. Paper Machete – samen met What the Peephole Say (hebt u ’m?) een hoogtepunt want wél vanuit de heup geschapen – draait nog minder rond de pot: ‘Truth is, face to face, you’re a coward.’ Waarna Homme zijn ex net niet helemaal met de grond gelijkmaakt in Time & Place: ‘I realize you’re like a bummed cigarette/ Suicide in slow motion/ You’re such a drag/ All that’s left is a decent butt.’

© National

Qua stonerkrautrock biedt dat nummer een goeie schets, maar de gulden afwerking ontbreekt. Made to Parade ploegt voort als gedegenereerde glamrock, wat in de praktijk minder spannend is dan die omschrijving suggereert. Negative Space, Hommes verslag vanuit het diepst van zijn inzinking, is degelijke Queens of the Stone Age zonder meer.

De grootste verrassing op In Times New Roman… zijn de roezige strijkers die herhaaldelijk over de plaat neerdalen, reminders van schoonheid tijdens de lijdensweg. Die muzikale nimfen manifesteren zich in Sicily zo bedwelmend (‘love’ll make ya sick’) dat ze de rosse reus voor het eerst aan het wankelen brengen.

Zo bereiken we via de sterke single Emotion Sickness (knipoog, alweer) het tot negen minuten opgeblazen slotwoord Straight Jacket Fitting. Josh Homme vat zijn recente levenslessen nog eens samen, maar niet zonder voor de zoveelste keer gulzig de beker van de woordspelingen naar de mond te brengen: ‘To face down your demons, you gotta free them/ To seize all your demons, carpe demon!’ Moge hij ook daarvan afkicken en nog lang en gelukkig leven.