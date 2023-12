Reuzenstandbeeld van Shakira onthuld in Colombia

In Barranquilla, in het noorden van Colombia, is dinsdag een reuzenstandbeeld van Shakira onthuld. De stad is de geboorteplaats van de internationale popster, die onder andere met ‘Whenever, Wherever’, ‘Hips Don’t Lie’ en ‘Waka Waka’ hits scoorde.

Het beeld is gemaakt van brons en is 6,5 meter hoog. Het geeft een buikdansende Shakira weer: buikdansen groeide uit tot het handelsmerk van de intussen 46-jarige Colombiaanse.

De ouders van Shakira woonden de onthulling van het standbeeld bij. ‘Het maakt mij zo gelukkig dat ik dit met mijn ouders kan delen’, zei de zangeres op Instagram.