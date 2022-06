Queen opent groot jubileumconcert voor Britse koningin

De legendarische Britse popgroep Queen, met Adam Lambert op zang, heeft zaterdagavond in Londen het groot jubileumconcert ter ere van de Britse koningin Elizabeth op gang geschoten. Duizenden mensen wonen de optredens bij, maar de koningin (96) zelf is niet aanwezig. Ze zegt te vermoeid te zijn om de concerten bij te kunnen wonen.

De ongeveer 22.000 toeschouwers zagen hoe Queen het optreden startte met de hits ‘We Will Rock You’ en ‘Don’t Stop Me Now’. In het publiek bevinden zich verschillende leden van de koninklijke familie, onder wie kroonprins Charles en zijn zoon William, die samen met zijn vrouw Kate en twee kinderen aanwezig is.



De vermoeide koningin moet Queen vanop televisie volgen. De concerten worden rechtsreeks uitgezonden door de Britse openbare omroep BBC.

Een hele reeks sterren zal zaterdagavond nog op het podium voor Buckingham Palace verschijnen. Onder meer Duran Duran, Alicia Keys, Andrea Bocelli, Rod Stewart, Elton John en Nile Rodgers zullen nog optreden voor het 70-jarige jubileum van koningin Elizabeth. Het spektakel wordt afgesloten door de Amerikaanse zangers Diana Ross, die voor het eerst in vijftien jaar optreedt in het Verenigd Koninkrijk.