Pulp-bassist Steve Mackey overleden

Bassist Steve Mackey van de Britse groep Pulp is overleden. Dat meldt de groep op Twitter. De muzikant is 56 jaar geworden.

Op Instagram schrijft zijn vrouw Katie Grand dat Mackey de afgelopen drie maanden in het ziekenhuis lag, zonder daarbij de reden voor die opname te noemen. ‘Onze geliefde vriend en bassist Steve Mackey is deze ochtend overleden’, aldus Pulp. ‘Steve was iemand die dingen deed gebeuren, in zijn leven en in de groep.’

Mackey vervoegde de band in 1989 en maakte zo in de jaren negentig de hoogdagen van de groep rond Jarvis Cocker mee. De rockband had met nummers als Common People en Disco 2000 in ons land enkele radiohitjes, maar was in de jaren negentig in eigen land na Blur en Oasis een van de grotere britpopbands.

Na de split van Pulp in 2002 gooide Mackey zich onder meer op producerwerk. Zo producete hij platen voor onder meer M.I.A., Florence + the Machine en Arcade Fire. In 2005 maakte hij deel uit van The Weird Sisters, de rockband die in ‘Harry Potter and the Goblet of Fire’ zijn opwachting maakte.

Mackey keerde in 2011 terug voor de reünie van Pulp. Voor later dit jaar was een nieuwe reünie aangekondigd, maar Mackey liet in oktober weten dat hij daarvan geen deel zou uitmaken.