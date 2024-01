Pommelien grote winnaar van MIA’s met vijf onderscheidingen 

Pommelien Thijs is zoals verwacht de grote winnaar van de Music Industry Awards 2023, kortweg MIA’s, geworden. In het Sportpaleis mocht Pommelien onder meer het podium op voor ‘Solo Artiest’ en ‘Hit van het Jaar’. Ze kreeg in totaal vijf MIA’s in handen.

De MIA’s worden uitgereikt door VRT en VI.BE – het steunpunt voor artiesten en de muzieksector in Vlaanderen. De awardshow valt niet toevallig midden in de Week van de Belgische muziek (22-28 januari), waarbij in het hele land muziek van eigen bodem centraal staat op radio, televisie en online.

Elf van de 19 MIA’s werden dit jaar door het publiek toegekend. Twee van de belangrijkste publieksprijzen, ‘Solo Artiest’ en ‘Hit van het jaar’, gingen naar Pommelien Thijs, die ook al vooraf als topfavoriete werd beschouwd met haar negen nominaties.

Het was trouwens de eerste keer dat er niet langer een ‘Solo Man’ en ‘Solo Vrouw’ werd gekozen, maar slechts één (genderneutrale) categorie. Pommelien Thijs verzilverde uiteindelijk dus vijf van haar negen nominaties, met ook nog de MIA’s voor ‘Album’ (voor ‘Per ongeluk’), ‘Nederlandstalig’, en ‘Pop’.

Opvallend: daarmee won Pommelien in alle publiekscategorieën waar ze genomineerd was. De vier sectornominaties kon ze niet verzilveren. Pommelien was meteen de enige artiest die meer dan één onderscheiding kreeg. Verder waren er nog door het publiek gekozen MIA’s voor Bazart (‘Groep’), Aaron Blommaert (‘Doorbraak’), Hugo Sigal (‘Vlaams Populair’), Portland (‘Alternative’), Regi (‘Dance’) en Coely (‘Hip Hop’).

Pommelien zei ‘heel fier’ te zijn met haar MIA’s en bedankte onder meer haar ouders om cd’s van Bart Peeters op te zetten tijdens haar kinderjaren, haar zus voor de inspiratie voor haar teksten, en haar band om ‘belachelijk veel kilometers te doen’ met haar het afgelopen concertjaar. ‘Het is een ongelooflijke avond’, verklaarde ze meteen na de show aan VRT. ‘Ik ga nu vooral blij zijn met dit, over de toekomst ga ik nog niet te veel nadenken. De MIA’s ga ik uitdelen aan mensen van de band en mijn omgeving.’