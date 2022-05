Leeftijd: 23

Locatie: Verenigde Staten

Instagram: @ravynlenae

In het kort: Singer-songwriter. Heeft eindelijk haar debuutplaat gedropt. Net op tijd voor de zomer.

In het lang: Onze muzikale tip voor een zwoele zomer: de futuristische soul van Ravyn Lenae. Vorige week dropte de singer-songwriter uit Chicago haar langverwacht debuutalbum Hypnos. En langverwacht is in dit geval een understatement. Ravyn Lenae volgde in het middelbaar al een klassieke muziekopleiding, brengt sinds 2015 eigen nummers uit, heeft intussen drie ep’s op haar naam staan, werkte samen met Steve Lacy en Mick Jenkins, mocht op tournee met SZA en Noname, belandde op de soundtrack van Insecure en wordt al jaren in de gaten gehouden door iedereen van Pitchfork tot Rolling Stone. Om maar te zeggen: de fans werden stilaan ongeduldig.

Liefhebbers van zeemzoete falsetto’s, liedjes over de ellendes en geneugten van het leven en atmosferische soul, r&b en pop à la Brandy en Kelis zullen niet teleurgesteld zijn. Ravyn Lenae klinkt volwassener, maar haar signature cocktail is dezelfde gebleven. M.I.A. is een zomers, luchtig nummer over je goed in je vel voelen. Op het hypnotiserende Skin Tight herkent u de stem en het gitaarwerk van Steve Lacy, die als tiener furore maakte met The Internet en ook al samenwerkte met Kendrick Lamar, Solange en Vampire Weekend. En Light Me Up is een laidback song met ASMR-kwaliteiten. Lenea recta uw Spotify-zomerlijstje in.

Een willekeurige quote: ‘Ik heb het gevoel dat ik op deze plaat echt mijn sound uit de doeken doe, zodat mensen niet langer moeten gissen.’



