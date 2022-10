Ontdek de schattige drum-‘n-bass van TikTokkoppel Piri & Tommy

LEDEN: Sophie McBurnie en Tommy Villiers LEEFTIJD: 23 LOCATIE: Verenigd Koninkrijk INSTAGRAM: @piri.and.tommy

In het midden van de pandemie zag chemiestudente Sophie McBurnie een foto van de Britse indiepopband Porij, klikte ze verder naar het Instagramprofiel van gitarist Tommy Villiers, dacht ze ‘amai’ en gleed ze in zijn DM’s. Het resulteerde in een uiterst rendabele date die niet alleen een relatie, maar ook een van de hipste buzzduo’s van de UK voortbracht. Want hoewel McBurnie nog nooit een professionele muziekcarrière had overwogen, spendeerden ze al snel hun lockdowns al musicerend in een studentenkot.

Sindsdien brengen ze onder de naam Piri & Tommy frisse singles uit waarin ze nostalgische drum-’n-bass en UK garage combineren met feelgoodpop, lieflijke lyrics en dromerige vocals. Samen met collega-hipperds zoals PinkPantheress en Vierre Cloud brengen ze zo een schattige, poppy en vooral heel erg online versie van ninetiesclubmuziek naar een generatie die de nineties niet eens heeft meegemaakt. Hun nummer Soft Spot ging vorig jaar viraal op TikTok en Spotify en kreeg een remix van UK Garage-legende MJ Cole, Charli XCX liet weten dat ze al eens graag fitnest op hun muziek en The Guardian doopte hen drum’n’bass cutie pies. Later deze maand verschijnt hun debuutplaat froge.mp3, een tijdscapsule van hun eerste jaar samen. Begin uw rugzakdansmove al maar te oefenen.

Een willekeurige quote ‘Eens je into dancemuziek bent, is er geen weg terug. Je blijft luisteren en telkens je een nieuw genre ontdekt dat nog een beetje sneller is, moet je blijven gaan. Het is een drug. It’s sick.’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.