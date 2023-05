Ontdek de indiepop met Marokkaanse klanken van Roufaida

LEEFTIJD 28 LOCATIE Rotterdam INSTAGRAM @rrroufaida IN HET KORT Singer-songwriter. Doe-het-zelver. Mengt indiepop met Marokkaanse klanken.

IN HET LANG Roufaida weet al lang dat ze iets met muziek wil doen. Eerst waagde ze haar kans bij Eurosong for Kids. Daarna nam ze onder de naam Southbound een ep op in Kopenhagen en won ze de Grote Prijs van Rotterdam. Maar pas recent vielen de puzzelstukjes écht in elkaar. Eind vorige maand verscheen haar titelloze debuut-ep, waarop ze haar ingetogen indiepop versterkt met traditionele Marokkaanse instrumenten, samples en gezang en die ze in haar eentje inspeelde, opnam en produceerde bij haar thuis in Rotterdam. ‘Als je goed luistert, hoor je mijn kat, de vogeltjes in mijn tuin en het getik van de radiator’, tipt Roufaida.

Het leverde een collectie songs op waarin Roufaida zowel haar eigen identiteit onderzoekt als wat ze de ‘in-betweenness’ van de Noord-Afrikaanse diaspora noemt. ‘Als Nederlandse met Marokkaanse roots groei je op in een soort vacuüm, een punt tussen a en b. A en een half, zeg maar. (lacht) Die plek spookte voortdurend door mijn hoofd toen ik deze ep maakte, en ik hem haar op mijn manier proberen in te kleuren. Bijvoorbeeld door de muziek uit mijn jeugd te herontdekken, mijn Arabisch aan de universiteit bij te schaven en een instrumentenbouwer uit Marokko te vragen om een snaarinstrument voor me te maken. Ik heb mijn Marokkaanse wortels beter leren kennen, en dat pakte goed uit.’

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Toen ik opnieuw naar de muziek uit mijn jeugd ging luisteren, gebeurde er iets. In de ritmes herkende ik een ritme dat ook in mijn lijf zit. Het voelde heel natuurlijk om daar iets mee te doen.’

IN CONCERT Roufaida speelt verschillende concerten in het voorprogramma van Absynthe Minded. Alle info: roufaida.nl.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.