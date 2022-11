Nominaties MIA’s bekend: Stromae, Charlotte Adigéry & Bolis Pupul en Angèle zijn topfavorieten

Ook Pommelien Thijs, Camille, Metejoor en Oscar and the Wolf slepen veel nominaties in de wacht.

Op donderdag 26 januari 2023 worden in Paleis 12 met de MIA’s (voluit: Music Industry Awards) weer de belangrijkste muziekprijzen van het land uitgereikt. Zonet maakten VRT en VI.BE, de organisatoren van de MIA’s, bekend welke artiesten allemaal kans maken op de winst.

De lijst werd samengesteld door Vlaams muziekprofessionals uit de radio- en televisiewereld, en ook door geschreven en online media.

Stromae komt daarbij als grootste kanshebber uit de bus met maar liefst negen nominaties, onder andere in de categorieën ‘album’, ‘pop’ en ‘solo man’.

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul zitten Stromae op de hielen met acht nominaties. Zij kunnen onder meer winnen in de categorieën ‘album’, ‘alternative’ en ‘groep’. Bolis Pupul werd overigens in zijn eentje ook nog eens genomineerd als ‘beste muzikant’, waarmee u eigenlijk zou kunnen stellen dat Charlotte & Bolis de nominaties van Stromae evenaren.

Het podium wordt afgewerkt door Angèle met zeven nominaties. Zij maakt onder meer kans in de categorieën ‘album’, ‘pop’ en ‘solo vrouw’.

Andere grote kanshebbers zijn Pommelien Thijs (vijf nominaties), Camille (vier nominaties), Metejoor (vier nominaties) en Oscar and the Wolf (vier nominaties). Tamino en The Haunted Youth werden elk drie keer genomineerd.

Een volledig overzicht van alle nominaties kan u bekijken op mias.be, waar u ook vanaf nu tot en met zondag 11 december uw stem kan uitbrengen.