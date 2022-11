Night of the Proms brengt pakkend eerbetoon aan boegbeeld John Miles

Het Antwerpse Sportpaleis was vrijdagavond het decor voor de eerste van twee avonden Night of the Proms. De headliners waren eighties-iconen Kool & The Gang en Nick Kershaw, maar het beklijvende hoogtepunt was weggelegd voor een eerbetoon aan de vorig jaar overleden John Miles, hét boegbeeld van de Proms.

Na twee jaar afwezigheid vanwege de coronacrisis keerde Night of the Proms vrijdag terug in stijl, met zijn gekende mix van klassiek en pop en gedragen door het Antwerp Philharmonic Orchestra, het koor Fine Fleur en huisband NOTP Backbone.

Eén vast ingrediënt ontbrak: de vorig jaar na een korte ziekte plots overleden John Miles, wiens hit ‘Music’ haast op elke van de voorbije 35 edities van de Proms werd gespeeld en zo uitgroeide tot de hymne van het evenement. De organisatie had de familie van Miles uitgenodigd om deze eerste jaargang zonder de zanger bij te wonen en zijn zoon John Miles Jr. mocht zelfs de piano- en gitaarpartijen van het door de backing vocals gezongen ‘Music’ verzorgen.

Miles zelf was dan weer te horen in een breekbare studio-opname van ‘My Way’, de hit van Frank Sinatra die hij volgens presentator Bart Peeters graag had gezongen wanneer hij ooit afscheid zou nemen van ‘zijn’ Proms. Rond dat pakkend eerbetoon bouwde Night of the Proms vrijdag wel als vanouds een feest.

Van eigen bodem mochten Metejoor, zijn zus Lisa, en Axelle Red het podium op. De internationale toppers waren ditmaal Amy Macdonald, Nik Kershaw en Kool & The Gang. Die laatsten mochten de boel afsluiten met hun wereldhit ‘Celebration’. Ook zaterdag staat er nog een avond Night of the Proms op het programma in het Sportpaleis. Die is wel nagenoeg uitverkocht.