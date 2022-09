Niets verraadt dat de ambitieuze r&b-artieste Cyra Gwynth eigenlijk gewoon uit Zellik komt

Leeftijd: 26

Locatie: Amsterdam

Instagram: @cyragwynth

In het kort: R&b-talent uit Zellik. Voor fans van Kehlani en Ne-Yo. Deze week te zien in de AB.

In het lang: Ze maakt moody, nostalgische r&b geïnspireerd door Kehlani, Tinashe en Ne-Yo, ze heeft een eigen visuele esthetiek met internationale allures en ze laat zich tijdens haar ambitieuze liveshows graag omringen door achtergronddansers. Kortom: niets verraadt dat Cyra Gwynth eigenlijk gewoon uit Zellik komt. De Belgische zangeres met Nederlandse en Filipijnse roots zag het dan ook altijd al groots. Als kleuter vertelde ze iedereen dat ze artiest zou worden. Jaren later nam ze deel aan The Voice en begon ze eigen nummers te schrijven. En in 2018 debuteerde ze met de single Hold On, goed voor zevenhonderdduizend streams op Spotify, en de ep Pink Cotton.

Intussen woont Cyra Gwynth al enkele jaren in Amsterdam om vlotter te kunnen samenwerken met haar vaste producer Lamsi. Haar sound is er in ieder geval alleen maar beter en gevarieerder op geworden. Eerder dit jaar dropte ze Conscious, een persoonlijke, catchy ep die ze deze week zal voorstellen in de AB. Daarnaast werkt ze naarstig aan haar debuutalbum, waarop ze haar typerende r&b zal aanlengen met garage en drum-‘n-bass. Erg benieuwd hoe dat zal klinken. (Voor wie nog steeds getraumatiseerd is door de Hudson Mohawke-anekdote van enkele weken geleden: in de officiële Spotify-playlist R&B Slow Jams, ‘de beste tracks voor tussen de lakens’, staan maar liefst twee nummers van Cyra Gwynth. We geven het maar mee.)

Een willekeurige quote: ‘Ik woon heel graag in Amsterdam, maar ik keer nog bijna wekelijks terug naar Brussel. Het voelt nog steeds als thuiskomen.’

In concert: op 2/10 in de AB, Brussel tijdens het eendagsfestival Essence.



