Niemand weet wie Two Shell, het hippe elektronische duo dat de clubs verovert, eigenlijk echt is

LEDEN Geen idee. LEEFTIJD Weet niemand. LOCATIE Londen. Zeggen ze. INSTAGRAM @twoshell (weliswaar niets op te vinden) IN HET KORT Technoduo. Zwijgzaam. Speelt al eens graag met voeten.

Tot hun website krijg je enkel toegang met een mysterieus wachtwoord. Hun Instagramprofiel is leeg. Ze hebben welgeteld één exclusief interview gegeven dat na twaalf uur ‘vernietigd’ werd en voorgoed van het internet verdween. Voor hun Boiler Room-set tijdens Primavera Sound vermomden ze zich met clownspruiken, zonnebrillen, hoorns en over hun gezicht getrokken nylonkousen. Er doen zelfs geruchten de ronde dat ze niet eens zelf achter de draaitafel staan, maar acteurs inhuren om op play te drukken. (Op persfoto’s zien ze er trouwens ook telkens anders uit, dus we kunnen niet met zekerheid zeggen of u hierbij echt een foto van het duo ziet). Ofwel staat Two Shell écht niet graag in de belangstelling, ofwel genieten ze er gewoon van om hun fans te trollen.

In ieder geval: het werkt. ‘Who the hell is Two Shell?’ vroeg The Guardian zich vorig jaar af toen ze hun nummer Home in de top tien van hun eindejaarslijstje plaatsten. Een vraag waar niemand het antwoord op lijkt te weten, maar die Two Shell er niet van weerhoudt de clubs te veroveren. Kunnen we wél met enige zekerheid zeggen: het is een duo uit Londen dat sinds 2019 een handvol ep’s heeft uitgebracht, deze zomer (al dan niet zelf) op Pukkelpop staat en een geschifte mix van techno, postdubstep, jungle, hyperpop, nightcore, heliumvocals en remixes van Sugababes en The Corrs brengt. Mocht u nu met een markeerstift in de aanslag naar uw Pukkelpop-timetable grijpen: om de een of andere reden staat Two Shell als ‘’][‘’//(({O})) SSS}}{{EE\_\_ op de affiche. Kans is groot dat ze dus toch gewoon met onze voeten aan het spelen zijn.

Een willekeurige quote (pijnlijke stilte)

In concert op 19.08 op Pukkelpop.



