De catchy bubblegumpop van Namasenda klinkt intussen tot ver buiten de Zweedse grenzen

Aka: Naomi Namasenda

Leeftijd: 28

Locatie: Zweden

Instagram: @namasenda

In het kort: PC Music-afgezant dankzij een dronken dl. Maakt euforische bangers. Twee keer te zien in de Botanique.

In het lang: Hippe kids weten waar ze zaterdag moeten zijn. Dan palmt PC Music de Brusselse Botanique in met een avond vol experimentele popmuziek. Tekent onder meer present: Namasenda, die in 2019 in benevelde toestand een dm naar labelbaas A.G. Cook stuurde en sindsdien haar intrigerende melange van eurodance, trance, ninetiestecho en hyperpop onderbrengt bij het invloedrijke Britse label. Zo bracht ze eind vorig jaar haar debuutmixtape Unlimited Ammo uit, waarvoor ze samenwerkte met onder meer A.G. Cook, Oklou, Hannah Diamond en Dylan Brady van 100 Gecs en die onlangs werd opgevolgd met een remixversie.

Namasenda wist al veel langer dat ze een eclectische popster wilde worden. Als kind leerde ze tijdens autoritten met haar moeder technoklassiekers genre Das Boot van U96 kennen en ontdekte ze op eigen houtje popgiganten zoals Cher en Destiny’s Child. Op haar twaalfde wierp ze zich op als frontvrouw van een zelf opgerichte punkband. Toen ze daarmee niet de wereldfaam verwierf die ze beoogde, verhuisde ze naar Los Angeles omdat ze 90210 had gezien. Na een tussenstop in Londen is ze tegenwoordig weer gesetteld in Stockholm. Maar haar catchy bubblegumpop, euforische bangers, met autotune gepimpte vocals en opgefokte beats klinken intussen tot ver buiten de Zweedse grenzen.

Een willekeurige quote: ‘Je kunt heel goede songs schrijven of een bepaald instrument spelen, maar dat maakt je nog geen ster. Sterren zijn onbeschaamd badass, weten wat ze willen en doen er alles aan om te slagen.’

In concert: op 7/5 én 6/11 in de Botanique, Brussel.



