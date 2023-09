Muzikant Lou Deprijck (77) overleden

De Belgische muzikant Lou Deprijck is op 77-jarige leeftijd overleden. Dat melden Franstalige media en zijn vriendin bevestigt het nieuws op haar Facebookpagina. Deprijck is onder meer bekend van de hits Ça Plane Pour Moi en Kingston Kingston.

‘Mijn zonnetje, lieverd, mijn man, mijn alles. Ik heb je tot je laatste adem begeleid zoals je wilde. Je zult mijn enige en laatste liefde zijn’, schrijft de 26-jarige vriendin van Deprijck, met wij hij nog van plan was in het huwelijksbootje te stappen. De twee vormden sinds zowat een jaar een koppel.

Deprijck werd geboren op 11 januari 1946 in het Waalse Lessen, maar verhuisde in zijn jeugdjaren naar Brussel. In de jaren 70 en 80 vormde hij het trio Two Man Sound met Sylvain Van Holmen en Yvan Lacomblez en scoorde hij hits met Disco Samba en Charlie Brown. In 1978 lanceerde hij Lou and the Hollywood Bananas. Een jaar eerder produceerde hij wereldhit Ça Plane Pour Moi, die zorgde voor een jarenlange controverse met zanger Plastic Bertrand.

De muzikant woonde jarenlang in het Thaise Pattaya, maar werd nog regelmatig gespot in zijn geboortestreek. Deprijck verloor eerder twee vrouwen aan kanker en een woningbrand. Hij laat één dochter na, maar liet in het verleden wel verstaan dat hij ook niet-erkende kinderen had.