Motown-zanger Lamont Dozier (81) overleden

De Amerikaanse songwriter, producer en zanger Lamont Dozier is op 81-jarige leeftijd overleden, zo heeft de Britse krant The Guardian vandaag op gezag van zijn zoon gemeld. De doodsoorzaak is niet bekend.

Dozier was vooral gekend als lid van het productieteam dat hij vormde met de gebroeders Brian en Eddie Holland. Het trio is samen verantwoordelijk voor talloze hits van Motown-artiesten als The Supremes, The Four Tops, Martha & The Vandellas, The Marveletts en Marvin Gaye (die nog in Oostende heeft gewoond).

De man schreef ook voor Phil Collins, Alison Moyet en Simply Red. Dozier was met name met The Supremes succesvol. Hij schreef mee aan tien van de twaalf nummers die in Amerika op nummer één in de hitlijsten belandden, waaronder klassiekers als “Baby Love” en “Stop! In The Name Of Love”.

Holland-Dozier-Holland werd in 1998 opgenomen in de Songwriters Hall of Fame en in 1990 in de Rock and Roll Hall of Fame. De drie kregen in 2015 een ster op de Walk of Fame in Hollywood.