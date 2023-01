Motown-songwriter en zanger Barrett Strong overleden

De Amerikaanse zanger en songwriter Barrett Strong is zondag overleden. Hij verwierf in 1959 bekendheid met de allereerste hit van het platenlabel Motown: Money (That’s What I Want). Daarnaast schreef hij ook hits met Norman Whitfield, onder meer voor The Temptations. Strong werd 81 jaar, zo maakte het Motown Museum zondag bekend.

‘Het is met groot verdriet dat we het overlijden van de legendarische Motown-zanger en songwriter Barrett Strong aankondigen,’ zo schreef het in Detroit gevestigde museum op Twitter.

Geboren in Mississippi, groeide hij op in Amerika’s autohoofdstad Detroit en bracht in 1959 Money (That’s What I Want) uit voor Motown, het grote platenlabel dat enorme invloed zou hebben op soul, rhythm and blues en ver daarbuiten.

Met een andere Motown Records-producer, Norman Whitfield, hielp hij andere Motown-hits schrijven, waaronder I Heard It Through the Grapevine, dat in 1968 beroemd werd door Marvin Gaye, en Temptations-songs zoals Just My Imagination (Running Away with Me) en Papa Was A Rollin’ Stone.

‘De songs die hij met Norman Whitfield geschreven heeft, waren revolutionair in hun geluid en belichaamden de geest van dat tijdperk’, zei Motown-oprichter Berry Gordy zondag aan het vakblad Billboard.

‘Barrett was een stichtend lid van de Motown-familie, en hij zal zeer gemist worden,’ voegde hij eraan toe.