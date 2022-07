Moshpits, oordoppen en anti-machogedrag: dit kan u verwachten van Harry Styles in het Sportpaleis

Morgen treedt Harry Styles op in het Sportpaleis. In mei zakte Knack Focus al af naar Londen om een van de grootste popsterren van het moment aan het werk te zien, en we kwamen terug met deze tips en voorspellingen die morgen van pas kunnen komen.

U zal niet vooraan staan

Tenzij u nu al in de wachtrij staat om het Sportpaleis te mogen betreden, tenminste. Toen Harry Styles op 24 mei optrad in de O2 Academy te Londen, had de organisatie expliciet gevraagd om ten vroegste de ochtend zelf in de rij te komen staan. Een smeekbede die vakkundig genegeerd werd, wand de omwonende wist ons te vertellen dat de eerste enthousiaste fans 48 uur op voorhand al op de trappen van de concertzaal stonden.

U kan maar beter oordoppen meenemen

Op zich is dit een advies dat voor zowat elk optreden geldt. Serieus, bescherm die oren! In het geval van Styles zal de muziek uit de boxen van het Sportpaleis echter niet de zwaarste gehoorschade veroorzaken. Die zal namelijk meermaals overstemd worden door het extatische gegil van de fans die hun idool eindelijk aan het werk zien. Trouwens niets mis met een flinke dosis enthousiasme, maar het zou bijzonder jammer zijn om er tinnitus aan over te houden, niet?

Er zullen mensen flauwvallen

Komt het echt puur door de euforie van fans de letterlijk in zwijm vallen omdat ze dé Harry Styles met hun eigen mogen aanschouwen? Of gaat het toch vooral om overenthousiaste muziekliefhebbers die twee dagen geleden begonnen aanschuiven en te weinig voedsel hadden voorzien? Hoe het ook zij, flauwvallende fans zijn voor dagelijkse kost voor Harry Styles. Dat is ook duidelijk te merken aan zijn performances, want wanneer de popster onrust in het publiek ziet, legt hij zijn concerten steevast eventjes stil zodat het medische team iedereen kan helpen die van hun stokje viel. Geen paniek, dus. Harry is een verantwoordelijk idool.

Er kunnen moshpits ontstaan

Toegegeven, zo bijster groot is de kans nu ook weer niet. Toch deden er op sociale media beelden de ronde van enthousiaste fans die een moshpit startten op Satellite uit Styles’ recentste album Harry’s House. Blijkbaar is alle muziek hard genoeg om op te moshen, zo lang je er zelf maar in gelooft. Alleen jammer dat de fans geen circle pit organiseerden die in One Direction liep.

U kan maar beter geen aanwezige harten gebroken hebben

Toen Styles in Londen op het punt stond om Boyfriends in te zetten, sprak hij eerst een fan op de voorste rij aan. Die had namelijk een bordje gemaakt met de mededeling dat haar lief haar bedrogen had met haar beste vriendin. Vervolgens begonnen de 5000 aanwezigen enthousiast ‘Fuck you Luke’ te scanderen, zo luid dat hij het waarschijnlijk tot in zijn eenzame kamer kon horen.

Machogedrag zal uit den boze zijn

Harry Styles laat zich niet in het beklemmende hokje van de machomannelijkheid steken. Regelmatig treedt hij op in kleurrijke jurkjes, en elke show wachten de fans vol spanning af welke glimps van Styles’ kleerkast ze nu weer te zien zullen krijgen. Bovendien voelt de ster zich niet te beroerd om openlijk met de regenboogvlag te wuiven en zich als een bondgenoot van de LGBTQ+-gemeenschap te positioneren.

Teksten over side boobs en cocaïne zullen echter geen taboe zijn.