MIA’s: Metejoor volgt zichtzelf op als ‘Solo Man’, Pommelien wint als Solo Vrouw

Metejoor heeft op de Music Industry Awards (MIA’s) in Paleis 12 van Brussels Expo donderdagavond de prijs ‘Solo Man’ in de wacht gesleept. De Vlaamse zanger haalde het in de zwaar bezette categorie van kleppers als Stromae, Oscar and the Wolf en Tamino. Metejoor wint de prijs voor het tweede jaar op rij.

Metejoor beleefde vorig jaar zijn echte doorbraak met drie MIA’s, maar nu zet hij zijn opmars verder. Joris van Rossem uit Vosselaar, alias Metejoor, haalt de MIA voor Solo Man binnen. De zanger stond dit jaar een tijdlang op één in de hitlijsten met het nummer ‘Dit is wat mijn mama zei’ en bracht ook zijn eerste plaat uit.

Het gaat hard voor de Kempenzoon, want in november 2023 staan de eerste Sportpaleisconcerten op het programma. Intussen wordt hij ook steeds zichtbaarder nu hij door Vlaanderen reisde met een eerste theatertournee en ook optrad als coach en jurylid van The Voice Kids.

Merol

Bij de vrouwen is Pommelien Thijs is ’the new girl on the block’ in het muzieklandschap. Vorig jaar haalde ze één nominatie binnen voor de MIA’s, maar dat werden er dit jaar liefst vijf. Ze schiet meteen raak, want Solo Vrouw is wel echt de hoofdprijs voor de 21-jarige zangeres.

Ze kreeg de MIA uit handen van de Nederlandse Zangeres Merol, die fijntjes meegaf dat er nooit zoveel vrouwen als dit jaar genomineerd waren. In het afgelopen jaar doorbrak ze ook heel wat taboe’s met haar hit ‘Ongewoon’.

De tekst gaat over haar eerste gevoelens voor een meisje en in de clip, die intussen bijna 2 miljoen keer bekeken is op YouTube, kust ze haar tegenspeelster Flo Windey. Naast zingen kan Pommelien Thijs ook acteren, want in 2023 zal ze op het scherm te zien zijn met een hoofdrol in Knokke Off, een reeks voor één en Netflix.