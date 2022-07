Metallica zet Werchter-wei in vuur en vlam

De Amerikaanse metalband Metallica heeft de wei van Werchter vrijdagavond letterlijk in vuur en vlam gezet. Verschillende keren stuurde de band vuurwerk de hoogte in. De bezoekers, met tienduizenden bij elkaar gepakt, hadden erg hard uitgekeken naar de show en genoten zichtbaar.

Metallica startte zijn set twintig minuten voor het normaal geplande uur, omdat er enkele wijzigingen in de line-up waren opgedoken. Greta Van Fleet, die normaal gezien op vrijdagavond op de Main Stage zou spelen, moest wegens een coronabesmetting hun concert annuleren.

Tot donderdagavond was het ook nog onzeker of de groep zich zelf zou kunnen laten zien: ook hier dreigde een coronabesmetting roet in het eten te gooien. Donderdagavond liet de band weten dat hun set wel kon doorgaan.

Een dag later stond de Werchter-wei afgeladen vol voor de Amerikaanse metalband. Twee uur lang speelden de heren de pannen van het dak, en werd er verschillende keren vuurwerk afgeschoten. “Are you still alive?”, schreeuwde zanger James Hetfield, na de verlengde versie van “Master of Puppets” op het einde van het optreden. De wei beantwoordde de vraag met een luidkeels gejuich. Nadien nam elk bandlid nog kort het woord om de festivalgangers te bedanken voor hun aanwezigheid.

Ondertussen is er nog geen nieuws over de Red Hot Chili Peppers. Zij zouden normaal gezien het festival zondagavond afsluiten, maar hebben wegens ziekte een optreden in Glasgow vrijdagavond moeten annuleren. Volgens de organisatie zou er vrijdagnamiddag meer informatie volgen, maar het is tot hiertoe (omstreeks 1.30 uur zaterdagochtend) nog niet duidelijk of de groep kan komen spelen.