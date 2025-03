Met slechts één single verkocht Lézard de Ancienne Belgique uit

AKA Neil Claes (gitaar, zang), Myrthe Marnef (zang), Andreas Duchi (bas), Viktor De Greef (synths) en Roel Delplancke (drums) LEEFTIJD Begin de twintig LOCATIE Gent INSTAGRAM @lezardmusic IN HET KORT Band. Houdt van Crazy Frog. Maakt iets helemaal anders.



De seventiesdisco van Chic. Gitaarbands uit de jaren tachtig als Devo en Talking Heads. Electroclash uit de vroege noughties. De Gentse groep Lézard laat zich inspireren door bands die hun hoogtijdagen beleefden lang voor ze, in de woorden van zanger-gitarist Neil Claes, ‘ukkies’ waren. Ze leerden elkaar kennen aan het Kask in Gent. Lézard bestond nog maar een goed jaar toen de groep een van de laureaten van Sound Track werd. Dankzij dat kansenparcours van Vi.be stonden ze op de line-up van buitenlandse festivals als Best Kept Secret, Reeperbahn en Viva Sounds in Zweden. En intussen is hun show in mei in AB Club in Brussel uitverkocht. Dat is indrukwekkend voor een band met nog maar één single onder de arm.



Deze week komt dan eindelijk een tweede nummer uit. Het ietwat absurde, in stream-of-consciousnessstijl geschreven Manifastique is een voorproefje van hun debuutalbum dat in 2026 verschijnt. Claes schreef het nummer toen hij voor castings in Parijs was tijdens de Fashion Week – af en toe verdient hij bij als model. ‘Het was een surreële ervaring. Je leert er veel nieuwe mensen kennen. Mijn Frans is niet zo best en ik kreeg flashbacks naar mijn allereerste lessen op school. En Rusland was toen net Oekraïne binnengevallen. Daar verwijst de lyric ‘Moskow Diskow pas la boum cette année’ trouwens naar. En naar het nummer Moskow Diskow van Telex natuurlijk.’ Die andere Belgische band die disco, punk en een dosis humor mixt.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘We zingen graag karaoke. Dat is hoe veel van onze nummers tot stand komen. Mijn go-to-karaokelied? Don’t Go Breaking My Heart van Elton John en Kiki Dee.’

IN CONCERT op 22.05 in AB Club, Brussel. Live wordt de band versterkt door projecties van visual artist Joannes Meulewaeter.