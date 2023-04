Met NewJeans is de K-popwereld een fenomeen rijker

LEDEN Minji, Hanni, Danielle, Haerin en Hyein LEEFTIJD 18, 18, 18, 16 en 15 LOCATIE Zuid-Korea INSTAGRAM @newjeans_official IN HET KORT Girlband. K-popfenomeen. Wereldveroveraars.

De K-popwereld is een fenomeen rijker. Sinds NewJeans vorige zomer debuteerde met de oorwurm Attention is het tienervijftal uitgegroeid tot de hipste popband van Zuid-Korea. Ze bestormen de hitlijsten, verpulveren records en kunnen rekenen op meer dan twintig miljoen maandelijkse Spotify-luisteraars. Hun Hype Boy haalde Butter van BTS in als meest gestreamde song in Zuid-Korea. Onlangs wonnen ze Koreaanse music awards voor beste K-popalbum, beste K-popsong en nieuwkomer van het jaar. En nu is er Zero, een weinig subtiele samenwerking met Coca-Cola Zero waarin ze in harmonische samenzang de geneugten van de frisdrank bezingen. Schaamteloze product placement, maar wel verdomd catchy.

Dat holderdeboldersucces kwam er niet geheel toevallig: NewJeans is het nieuwste wapenfeit van Hybe (het entertainmentbedrijf achter BTS) en zijn onafhankelijke label Ador. Wat voor alle duidelijkheid niet betekent dat ze de hype niet verdienen. De girlband brengt een verslavende mix van K-pop, nilliespop en ninetiesclubmuziek die even nostalgisch als innovatief klinkt, de leden schrijven zelf mee aan hun songs en intussen is ook de rest van de wereld (inclusief The Guardian, NME en Rolling Stone) overtuigd. In juli volgt een nieuwe plaat. Hebt u meteen een gepaste soundtrack voor uw zomervakantie.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘We willen aan de muziekindustrie bewijzen dat muziek niet opgedeeld hoeft te worden op basis van taal.’



