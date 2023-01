Maak kennis met Sematary, de drillrapper die inspiratie put uit horrorfilms en black metal

Vandaag verschijnt Butcher House, de nieuwe mixtape van Sematary. Misschien niet de gevaarlijkste drillrapper in de underground, maar wel die met het gevaarlijkste imago, dankzij zijn mix van trap, witch house, black metal en horrorbeelden.

Wie voor het eerst de albumcovers van de underground rapper Sematary te zien krijgt, denkt waarschijnlijk dat het om een grap gaat. Vaak staat hij er nogal ongemakkelijk bij, terwijl het met zijn messencollectie aan het stoefen is. Op de albumcover van Rainbow bridge wordt hij vergezeld door twee heel slecht gephotoshopte honden terwijl hij onder een fleurige regenboog staat. De single Bleed a river kreeg als cover dan weer een hartje, gemaakt uit sigarettenpeuken. Het heeft allemaal iets weg van een tienerjongen die iets te graag stoer wil overkomen.

Laat het echter duidelijk wezen dat het in zijn muziek bittere ernst is. Sematary wordt niet voor niets al een tijdje getipt als een van de spannendste namen in de ondergrondse hiphop. Samen met zijn Haunted Mound-collectief, waaronder ook rappers als Hackle en Buckshot, brengt hij een geheel eigen versie van hiphop. Daarbij wordt hij geïnspireerd door rappers als Yung Lean en Black Kray (die laatste levert overigens een gastbijdrage op Sematary’s nieuwe mixtape Butcher house, die vandaag verschijnt), maar vooral door de droge drillrap van Chief Keef.



De laatste weken was er na een steekpartij in Berchem heel wat te doen rond drillrap. Kort samengevat: drill is een monotone, droge afsplitsing van trap, waarin ratelende hihats en droge 808-bassen centraal staan. Vaak ontstaat het genre in bendemilieu’s, waardoor de teksten erg gewelddadig kunnen worden.

Ook Sematary beschrijft heel wat geweld in zijn teksten, maar al snel wordt duidelijk dat het om een cartooneske uitvergroting van clichébeelden gaat. Naast internethiphop put de rapper namelijk ook veel inspiratie uit horrorfilms. Zo beschrijft hij niet hoe hij rivaliserende bendeleden wil neerschieten, maar hoe hij tekeer gaat met zijn kettingzaag, lijken gaat verstoppen in donkere bossen en mensen aan Satan wil offeren. In zijn teksten wordt meermaals gerefereerd naar films als House of 1000 corpses en The Texas chainsaw massacre. Dat kan je luguber vinden, maar het wordt allemaal met een knipoog gebracht, alsof een campy slasherfilm uit de eighties in muziek wordt omgezet. Het zou ons verbazen mochten er ooit echt lijken in Sematary’s kelder gevonden worden.

Behekste trap

Wat Sematary pas echt een interessante figuur in de hedendaagse hiphop maakt, is het geluid waarmee hij deze macabere teksten brengt. Zoals gezegd wordt hij voornamelijk geïnspireerd door Chief Keef, maar in lijn met zijn horrorthema’s kennen zijn beats vaak een ijzig randje. Die sound plukt hij voornamelijk uit een ander genre: witch house, een microgenre dat enkele jaren geleden een momentje kende op het internet. Denk aan occulte synths waar je nekharen van overeind gaan staan en stemmen die zodanig bewerkt zijn tot ze demonisch klinken. Ook Sematary gaat zijn stem zodanig diep vervormen tot er bijna geen menselijke kwaliteiten meer overblijven.

Het extreme toppunt van Sematary’s sound is te horen op zijn Rainbow bridge-mixtapes, meer bepaald op het derde deel uit 2020. Hierop liet hij een nog uniekere combinatie van geluiden horen, door zijn behekste trap met invloeden uit black metal te mengen. Zoals de gewoonte is bij black metal, is ook de hiphop van Sematary op dat project comprimeerd tot er enkel een geluidsmuur van massief beton overblijft. En net dankzij die ontoegankelijke productie komt de goeie songwriting van Sematary naar boven. Want wie door de geluidsbrij kan prikken, ontdekt in zowat elk nummer een catchy refrein.



Butcher house, de nieuwe mixtape die vandaag verschijnt, is geen deel van de Rainbow bridge-serie. Daarop mag je dus wat minder black metal en een iets toegankelijkere sound verwachten. Al mag je dat met een korreltje zout nemen: Sematary’s beats blijven loeiharde herre, en ook in zijn beenharde drill durft hij wel eens gitaren om op te headbangen te verwerken.

Wie nog steeds een beetje bang is van Sematary: diep vanbinnen is het best een goede jongen. Zo is al het cartooneske geweld in zijn teksten niet zomaar op iedereen gericht, maar vooral op transfoben en andere alt-rightkerels die hij bewust uit zijn fanbase wil weren. En de recente single Bleed a river was op zijn eigen manier zelfs een liefdeslied. Al raden we niet per se aan om zelf een date te proberen scoren met teksten als ‘Baby, I would bleed a river, just to see your pretty face’. Maar toch: Sematary is zijn sound aan het uitbreiden richting romantischere liedjes. Of die trend zich verderzet op Butcher house, kan je vanaf vandaag zelf ontdekken. Al is het waarschijnlijk geen toeval dat de mixtape op vrijdag de dertiende uitkomt.