Legendarische jazzclub Hnita heropent in september na renovatie

In Heist-op-den-Berg opent op 24 september de Hnita-Hoeve opnieuw de deuren na broodnodige renovatiewerken. De legendarische jazzclub, een van de oudste in zijn soort in Europa, ontvangt tijdens de heropeningsweek onder meer gitarist Philip Catherine, tenorsaxofonist Koen Nys, Daan, Dans Dans en freejazzpioniers Patrick De Groote, Paul Van Gysegem en Cel Overberghe.

De renovatiewerken duurden in totaal vier jaar en kwamen tot stand dankzij onder meer crowdfunding, crowdlending, giften en veel vrijwilligerswerk. Ook verschillende artiesten, waaronder Daan Stuyven die tijdens de heropeningsweek twee concerten geeft, Isolde Lasoen en Jef Neve, zetten mee hun schouders onder het project.

De Heistse jazzclub bestaat al sinds 1955 en werd opgericht door jazzverzamelaar en -journalist Juul Anthonissen. Nog dat jaar stond de Amerikaanse blueszanger Big Bill Broonzy er op het podium. In de jaren nadien volgden onder meer Chet Baker, Bill Evans, Abdullah Ibrahim, Charles Mingus, Gregory Porter en natuurlijk Belgische toppers als Philip Catherine en Toots Thielemans.

Catherine, die later dit jaar 80 wordt, krijgt ook de eer om de Hnita Jazz Club te heropenen op zaterdag 24 september. De kaartverkoop voor de hele heropeningsweek start op 16 augustus. Alle informatie staat op www.hnitajazzclub.be.