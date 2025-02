Kendrick Lamar en Beyoncé grote winnaars Grammy Awards

De Amerikaanse hiphopster Kendrick Lamar is zondagavond (lokale tijd) de grote winnaar geworden bij de uitreiking van de Grammy Awards. Daarnaast is ook Beyoncé uitgegroeid tot een van de grote sterren van het evenement. De prestigieuze muziekprijzen zijn in Los Angeles voor de 67ste keer uitgereikt.

Lamar mag in totaal vijf beeldjes mee naar huis nemen. Met zijn song Not Like Us haalt hij ook twee van de belangrijkste Grammy’s binnen. Het nummer, een ‘disstrack’ aan het adres van collega-rapper Drake, is verkozen tot zowel beste song van het jaar als de beste opname van het jaar. Daarnaast viel de rapper uit Compton ook in de prijzen in de categorieën beste videoclip, beste rap performance en beste rapnummer.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Eerder op de avond had ook Beyoncé zich al tot een van de grote winnaars van het evenement gekroond. Haar album Cowboy Carter, een eerbetoon aan de Afro-Amerikaanse wortels van countrymuziek, won de Grammy in de categorie album van het jaar. Bovendien was ze ook de eerste zwarte vrouw die de Grammy voor countryalbum van het jaar mocht ontvangen. Voor het nummer ‘II Most Wanted’ dat ze met Miley Cyrus maakte, won ze de Grammy voor beste countryperformance als duo of groep.

De 43-jarige Beyoncé heeft in haar carrière nu al 35 Grammy’s gewonnen, een absoluut record. Het is wel nog maar de eerste keer dat ze de trofee voor album van het jaar weet te behalen.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Chappell Roan, bekend van het nummer Good Luck, Babe!, haalde het dan weer in de categorie beste nieuwe artiest. Ook popster Sabrina Carpenter (solo performance en beste vocale popalbum) en Charli XCX (beste dance/elektronische album en beste dance-pop opname) haalden meerdere prestigieuze Grammy’s binnen.

Een andere opvallende winnaar: The Beatles. Meer dan vijftig jaar na hun split is de popgroep uit Liverpool nog eens bekroond in de categorie beste rock performance, met het nummer ‘Now and Then’. Overigens zijn hun vroegere concurrenten The Rollings Stones eveneens bekroond, in de categorie beste rock album (Hackney Diamonds).



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

De onlangs overleden Amerikaanse ex-president Jimmy Carter won nog een Grammy in de categorie beste luisterboek/verhalende opname. Hij kreeg die prijs postuum voor ‘Last Sundays in Plains: A Centennial Celebration’, een verzameling van zijn toespraken voor de religieuze gemeenschap in Georgia.

Een Belgisch succes was er dan weer niet. Brussels Philharmonic en jazz-icoon Bill Frisell zijn er niet in geslaagd hun nominatie in de categorie beste hedendaagse instrumentale album te verzilveren.

Het evenenement ging zondag van start met een eerbetoon aan de slachtoffers van de bosbranden in Los Angeles. Ook in het verdere verloop van de show was er voortdurend aandacht voor de gevolgen van de recente bosbranden. Kijkers konden tijdens de ceremonie ook doneren aan de slachtoffers van de branden. Vlak voor het einde van de show stond de teller op 7 miljoen dollar.