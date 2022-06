Julee Cruise, zangeres van de ‘Twin Peaks’-begingeneriek, overleden

De Amerikaanse zangeres Julee Cruise is op 65-jarige leeftijd overleden. Dat laat haar man weten in een facebookbericht.

Cruise was vooral bekend van Falling, het themalied van de cultreeks Twin Peaks. Het was niet haar eerste samenwerking met regisseur David Lynch en componist Angelo Badalamenti. Ook tijdens Blue Velvet was haar stem te horen. Verder bracht ze vier solo-albums uit en werkte ze doorheen haar carrière met talloze artiesten samen, van Moby tot Pharell.

In 2018 liet Cruise weten dat ze aan lupus leed. In een Facebookbericht laat haar man Edward Grinnan weten vandaag op haar eigen voorwaarden overleed en vrede had met haar beslissing. Ze werd 65 jaar oud.