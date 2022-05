Jérémie Makiese verdedigt België in de finale van het Eurovisiesongfestival in Turijn

Geen Eurovisiesongfestival zonder doorvoelde ballads, uitbundige outfits en de nodige portie kitsch. Dat is dit jaar niet anders. Zaterdag zijn de ogen gericht op de Pala Olimpico in Turijn, waar de finale van de meest bekeken liedjeswedstrijd plaatsvindt. Als de bookmakers gelijk krijgen, wint de Oekraïense inzending Kalush Orchestra (‘Stefania’). Maar ook de Zweedse Cornelia Jakobs (‘Hold Me Closer’) en de Britse Sam Ryder (‘Space Man’) zijn populair. De Belgische Jérémie Makiese is met ‘Miss You’ als zestiende aan de beurt.

De winnaar van ‘The Voice Belgique’ wist donderdagavond, in de tweede halve finale, de harten van de vakjury en de kijkers te winnen. ‘Ik heb geen woorden’, vertelde de zichtbaar aangedane Makiese na afloop aan commentator Peter Van De Veire. Hij keerde meteen terug naar zijn hotel. ‘Ik ga niet feesten. Ik ben sportief en ik weet dat we tot het einde moeten gaan, dus ik ga niet feesten tijdens de competitie’, zei Makiese nog, die naast zanger ook doelman bij de beloften van Excelsior Virton is. ‘Nu moeten we gefocust blijven.’ Zaterdag wil Makiese ‘nog meer energie’ naar het podium brengen.

In de finale mag het Tsjechische We Are Domi de spits afbijten met “Lights Off”: een clubsong over een relatiebreuk. Met ‘Fulenn’ van Alvan & Ahez is Frankrijk als zesde aan de beurt. De Nederlandse S10 brengt “De Diepte” als elfde act, gevolgd door de Oekraïense inzending Kalush Orchestra met “Stefania” en “Rockstars” van de Duitse inzending Malik Harris. België is als zestiende aan de beurt, na de ballad van de Azerbeidzjaanse Nadir Rustamli en voor de Griekse inzending Amanda Georgiadi Tenfjord, die met ‘Die Together’ eveneens een weinig opbeurend lied brengt. De Estse Stefan sluit de reeks van 25 optredens af.

Volgens internationale bookmakers zal Oekraïne de liedjeswedstrijd winnen, omdat veel kijkers met hun stem voor Oekraïne hun solidariteit met het land willen betuigen. De schaduw van de oorlog in Oekraïne hangt dreigend over de liedjeswedstrijd. De Oekraïense inzending werd geselecteerd nadat de originele kandidaat, Alina Pash, de Krim bezocht, een gebied dat in 2014 door Rusland geannexeerd werd. Bovendien sloot de European Broadcasting Union (EBU), organisator van het Eurovisiesongfestival en vertegenwoordiger van de Europese openbare zenders, Rusland uit van de wedstrijd.

Uit de eerste halve finale op dinsdag en de tweede halve finale op donderdag werden telkens tien kandidaten geselecteerd. De zogenaamde ‘big five’ – Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk – waren automatisch geplaatst voor de finale. Omdat Italië het gastland is, was het al zeker van een finaleplek. Na Napels in 1965 en Rome in 1991 vindt het Eurovisiesongfestival voor de derde keer plaats in Italië. De Italiaanse presentator Alessandro Cattalan, zangeres Laura Pausini en de Brits-Libanese zanger Mika praten de 66ste editie van het Eurovisiesongfestival aan elkaar.

De internationale bookmakers zien Jérémie Makiese in de tweede helft van het klassement eindigen. Maar zover is het nog niet. België won het Eurovisiesongfestival maar één keer: in 1986, toen de dertienjarige Sandra Kim ‘J’aime la vie’ bracht. In 2021 eindigde Hooverphonic met “The Wrong Place” op de negentiende plaats.