Jack Sonni, ex-gitarist van Dire Straits, overleden

Jack Sonni, die enkele jaren gitarist was bij de Britse rockband Dire Straits, is overleden. Dat schrijft de band op X, voorheen Twitter. Er is geen doodsoorzaak bekendgemaakt. Sonni werd 68.

‘Onze geliefde Jack heeft een leegte in ons hart en ziel achtergelaten… we zullen je zo erg missen, je bent altijd bij ons’, aldus de groep.

Afgelopen maandag liet de Dire Straits Legacy-band, waarmee Sonni op tour was, weten dat hij een aantal komende optredens niet mee kon doen vanwege gezondheidsproblemen.

De gitarist werd in 1984 lid van Dire Straits. Dat was vlak voordat hun meest succesvolle album, Brothers in Arms, uitkwam. Op Brothers in Arms, één van de eerste volledig digitaal opgenomen platen, prijken grote hits als het gelijknamige nummer, Walk of Life, Money for Nothing, So Far Away en Your Latest Trick.

Sonni verliet Dire Straits in 1988, maar bleef muziek spelen, onder meer met de band die hij eind jaren 70 oprichtte, The Leisure Class.

Hij trad ook geregeld op met andere ex-leden van Dire Straits in het Dire Straits Legacy-project.