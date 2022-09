Is dit het nieuwe ‘Housewife’? Daan keert terug met instrumentale single ‘Western’

De bijbehorende clip van regisseur Lieven Van Baelen speelt zich weliswaar niet op de prairie maar op het racecircuit af. Bekijk hem hier in première.

Daan is terug. En hij grijpt opnieuw naar zijn vintage sound, aangedreven door analoge synths. En als je weet dat Western een instrumentale single is, rijst al helemaal de vraag: is dit een nieuwe Housewife?

‘O maar daarvoor heb ik het nummer veel te moeilijk gemaakt, met dat trage banjostuk in het begin en die rare orgelbreak’, lacht Daan. ‘Al kun je er ondanks de melancholische ondertoon zeker de drive, de extase en de euforie van Housewife in herkennen, ja. Na al mijn akoestische uitstapjes, het multidisciplinaire album Nada en de Dead Man Ray-reünie, dacht ik: “En mag ik me nu eventjes terug amuséren?” De speelvogel in mij wilde zijn favoriete speelgoed terug. Dan heb ik het natuurlijk over de synthesizer. Ik maak nu eenmaal graag opzwepende popmuziek met overdreven melodieën.’

Overdreven, want Western is pop met wederom heel, héél veel laagjes. ‘Je hoort inderdaad meerdere melodieën elkaar kruisen. Ik heb hetzelfde thema in verschillende variaties uitgevoerd – traag, snel, op gitaar en met synths. Voor ik het wist had ik tien versies en dacht ik: laat ik ze allemáál gebruiken, er een soort canon van maken. Eigenlijk zijn dit dus tien nummers in één. (lacht) Ik weet het, soms wil ik té veel vertellen op korte tijd, maar hey: dat is ook een stijl.’

© GF

In Western gaat de banjo van oudgediende Bjorn Eriksson in duel met een synthesizer, een stel gitaren en… een kerkorgel. ‘Meer bepaald het orgel van de Giske Kirke, een duizend jaar oude kerk in Noorwegen’, aldus Daan. ‘Een geweldig verhaal: die kerkgemeenschap bevindt zich in een klein dorpje en is erg gesloten. Voor ik werd binnengelaten, hebben ze mij op het kerkhof voor de kerk grondig gescreend. Ze wilden zelfs mijn songteksten lezen, om er zeker van te zijn dat ik geen satanische dingen zou opnemen. Al een geluk dat Western een instrumentaal nummer is. (lacht)’

U kunt de basismelodie van Western kennen uit Rookie (2021), de debuutfilm van Lieven Van Baelen waarin Matteo Simoni de getroebleerde motorrijder Nicky speelt, en waarvoor Daan de muziek schreef. ‘Met Housewife was het net zo: ook dat nummer is destijds ontstaan uit theatermuziek voor Ivo Van Hove. Ik heb een schuif waar ik alle afgeleiden van mijn soundtracks in stop. Op tijd en stond trek ik die open en zeg ik: “Híér ga ik op verder werken.” Dit nummer zit dus niet as such in Rookie, net zoals de beelden in de videoclip niet rechtstreeks uit de film komen. Het zijn brute rushes die Lieven nog had liggen.’

We zien Laurent Hoffmann, de stand-in van Matteo Simoni, over de stratencircuits van Chimay, Hengelo en het Tsjechische Horice racen. En op zijn smikkel gaan, dat ook. ‘Optrekken, remmen, uit de bocht vliegen en weer opstaan: ik vind het hele racemilieu een mooie metafoor voor onze levenswandel. En vervang motards door cowboys en hun moto’s door paarden en je komt in de prairie uit. Vandaar dus Western.’

Wat zegt deze vooruitgeschoven single over The Ride, de nieuwe langspeler van Daan die op 11 november uitkomt? ‘Dat het een helse rit wordt. De plaat is strijdbaar en optimistisch, maar vooral intens. Ze duurt 42 minuten en als het gedaan is, ben je moe. Ik toch. (lacht) Western is de openingssong en die fungeert als een soort kanonnenvlees: wie dít doorstaat, is klaar voor de rest van de rit.’



