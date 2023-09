In première: Schntzl waagt zich aan botsautomuziek op ‘Holiday’

Had u gedacht dat het jazzduo Schntzl ooit Patrick Jumpen als invloed zou noemen? Wij ook niet, maar toch houdt het perfect steek op Holiday.

‘Een verzamelpot voor dingen die we allebei interessant vinden, of een soort experimenteerruimte voor ons allebei.’ Zo omschrijft drummer Casper Van De Velde zijn project Schtnzl, het duo dat hij met toetsenist Hendrik Lasure vormt. ‘De rode draad doorheen ons traject is hoe we enerzijds mijn drumstijl en sampling in balans proberen krijgen met anderzijds de keys en de piano van Hendrik. In het begin maakten we muziek die nog heel erg gebaseerd was op die piano, maar ondertussen zijn we op een punt gekomen dat we meer met die puzzelstukjes kunnen spelen. We voelen elkaar ook heel goed aan qua samenspel, waardoor we altijd met muziekstukjes komen die ons intrigeren.’

Op Holiday, het nieuwste album van Schntzl, wordt er opvallend veel geëxperimenteerd met kitscherige synthklanken die precies uit oude videospelletjes komen. Al weet Van De Velde te vertellen dat daar een andere, minstens even verrassende oorzaak voor is. ‘Ik weet niet of je bekend bent met Patrick Jumpen? Hendrik en ik zijn in onze tienerjaren allebei opgegroeid met die jumpstyle, en die synths uit dat genre zijn wel een rechtstreekse invloed geweest voor het album. En aangezien de grootste hit van Patrick Jumpen ook Holiday heet, was dat een mooi eerbetoon.’

Italiaanse residentie

Die titel is niet enkel een verwijzing naar het icoon dat Schntzl beïnvloedde, maar ook naar het maakproces van de plaat. Holiday is namelijk ontstaan tijdens een residentie in de Italiaanse stad Ravenna, waar Van De Velde en Lasure konden verblijven in een leegstaande loods van de theatergroep Fanny & Alexander. ‘Doordat we daar twee weken afgezonderd zaten, zonder veel contact met andere mensen, konden we ons volop op onze muziek smijten. Daarnaast proberen we altijd wel het nuttige aan het aangename te koppelen. We vinden het superleuk om bezig te zijn met onze muziek, en als je daarnaast nog even in het buitenland kan vertoeven, hebben we niets om over te klagen.’

Aangezien Holiday geschreven is tijdens een vakantie in een zonnige Italiaanse stad, vraagt u zich misschien af waarom er op de albumhoes een sneeuwlandschap prijkt. ‘Pas op, om in Ravenna te geraken moet je wel door de bergen rijden, dwars door de Alpen. Oorspronkelijk gingen we als albumhoes ook een foto gebruiken die ik onderweg gemaakt had. Maar daar stond dan zo’n groot, groen tankstation op, dus dat vonden we misschien toch een beetje raar. (lacht) Maar op zich vind ik het wel passen, zo’n sneeuwlandschap. Misschien doet het mensen uitkijken naar een skivakantie of zo.

Botsauto’s Sonnaert

Ook de nieuwe videoclip voor het titelnummer bevat beelden die op het eerste gezicht een bizarre match lijken. De volledige video is namelijk op genomen in het botsautokraam. Wanneer Van De Velde Patrick Jumpen vermeldt, vinden we het dan weer een logische verwijzing naar diens botsautomuziek. ‘Toch was dit eigenlijk pas de derde locatie die we in gedachten hadden. Eerst wilden we naar Mini Europa gaan. Ik zag ons al met onze instrumenten spelen naast een kleine Big Ben, wat ik een heel bevreemdend beeld vond. Helaas zag Mini Europa het niet zitten om ons te laten filmen tijdens de bezoekuren, waarna we beide de zoo van Antwerpen zijn gaan aankloppen. Daar kregen we helaas hetzelfde antwoord. Toen is Hendrik op prospectie gegaan op de Meifoor in Brugge, waar hij het kraam van Botsauto’s Sonnaert tegenkwam. Zij zagen het meteen zitten. Met de hulp van regisseur Eva Michiels en monteur Pepijn Vandelanotte is deze clip dan ontstaan.’

De video voor Silk, de vorige single van Holiday, was ook al opgenomen in een achtbaan. Aangezien Holiday oorspronkelijk niet in het botsautokraam gefilmd zou worden, is er van een bewust pretparkthema dus toch geen sprake. ‘Die video voor Silk was eigenlijk ook een gelukkig, goedkoop toeval. Die is echt in Ravenna zelf opgenomen, want daar in de buurt heb je Mirabilandia, een van de grootste pretparken van Italië. Toen we daar voor de lol op de achtbaan gingen, ontdekten we achteraf dat alles gefilmd was. Voor een schampere tien euro hebben we dan onze nieuwe videoclip kunnen aankopen. (lacht) Maar het is niet zo dat we op voorhand een heel pretparkconcept hadden uitgedokterd. Wij werken veel meer vanuit onze intuïtie, en op die manier worden er gaandeweg dan bepaalde thema’s blootgelegd.’

Nu het weer september is en de zomer erop zit, blikt u misschien nostalgisch terug op de vakantie, of misschien kijkt u alweer reikhalzend uit naar het herfstverlof. Om iets aan die melancholie te doen, kan u hieronder naar de botsautorit van Schntzl kijken.



