In première: Rian Snoeks blaast nieuw leven in zijn muziek met de ep ‘Noodzaak’

Vandaag releaset rapper Rian Snoeks zijn ep Noodzaak in samenwerking met Ari, producer en labelmanager van Noncha Records. Vier tracks over dromen achternajagen, moeilijke beslissingen nemen, liefhebben en koesteren wie je lief heeft.

Rian Snoeks en Ari leerde elkaar twee jaar geleden kennen. Omdat ze op dezelfde ‘wave’ zaten, besloten ze om samen een project op te starten. ‘Ik ging het afgelopen jaar vaak naar Ari’s studio in Gent. We zijn allebei gestopt met studeren om ons volledig te focussen op muziek. Dus we begrepen elkaar omdat we hetzelfde doormaakten.’ De twee jonge artiesten maakten die keuze toevallig op hetzelfde moment, een keuze die hun levens liet samenlopen.

Wouter Davis

Hoewel de muziekindustrie door corona moeilijke tijden doormaakte, namen Rian en Ari toch het risico. ‘We zijn blijven werken, ondanks dat alles werd afgelast. Het was niet makkelijk maar we hadden veel tijd om na te denken en te zoeken naar wat we precies wilden maken.’

Nood om te dromen

De titeltrack Noodzaak kwam uit in kader van De Warmste Week, waar Rian ambassadeur voor was, en vertelt het verhaal van de jonge artiesten die alles geven voor hun muziekcarrière. ‘Ik had de demo al opgenomen met Ari. Het nummer gaat over je dromen achternajagen en hard werken voor wat je wil bereiken. Ik vond de track perfect passen binnen De Warmste Week, waar het concept was: kunnen zijn wie je wil zijn.’

Wouter Davis

Maar elke medaille heeft een keerzijde. ‘Het was geen makkelijke beslissing. Naast de euforische momenten is er ook veel onzekerheid: Gaat het lukken? Hoe gaat het lopen? Dat weet je nooit.’ Die gedachtenstrijd komt aan het licht in Goud, een nummer over de donkere kanten van de beslissing om de muziekindustrie binnen te treden in onzekere tijden, met een knipoog naar Bazart.

‘In de winter van 2020 – ik weet nog dat het sneeuwde – schreef ik dit nummer en namen we het op in kader van De Week van de Belgische Muziek, het concept was om een Belgisch nummer te coveren. Ik wilde geen hiphopnummer nemen omdat dat misschien te voorspelbaar zou zijn. Dus heb ik me laten inspireren door het nummer Goud van Bazart. We hebben dezelfde chord progression gebruikt maar de toon hebben we veranderd.’

Ook tekstueel nam Rian niets over. ‘Ik luisterde naar het nummer en focuste me op het gevoel dat het in me opriep. Ook de tekst “Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel”, heeft me geïnspireerd. Ik wil nu alles doen wat ik kan om te bereiken wat ik wil, en niet over een paar jaar denken: had ik maar…’

Wouter Davis

Moeilijk maar de moeite waard

Hoewel de weg naar de droom niet altijd rozengeur en maneschijn is, en moeilijke momenten er ook bij horen, is acceptatie van die harde weg de sleutel tot succes. Dat maakt Rian duidelijk in het nummer Vipers. Daarnaast moet je koesteren wie je liefhebt en wie jou liefheeft. ‘Wat je ook doet en wat je ook wil, het is belangrijk dat je degene koestert die er voor je zijn.’ Vipers is het meest trappy nummer dat Rian ooit maakte. ‘Het is een typische Aribeat, alle beats op de ep eigenlijk. Ik heb zijn productiestijl proberen aan te voelen en daar ben ik dan op verder gegaan.’ Het resultaat: vier typische Riannummers op typische Aribeats.

Wouter Davis

Muzikaal keerpunt

Blijven streven naar de beste versie van jezelf, is belangrijk voor Rian. En ook dat wordt duidelijk in Noodzaak. ‘De ep is een overgang van het oude naar het nieuwe. Mijn muziek is persoonlijk, de teksten die ik schrijf gaan over wat ik doormaak. Dus wanneer ik verander, of mijn leven omslaat, keert alsook mijn muziek. En mijn leven is veranderd. Daarom is deze ep echt iets nieuw.’ Waarom de ep nu pas naar buiten komt? ‘Alles op zijn tijd, als het moet komt het’, zoals het klinkt in de tekst van de titeltrack.

Noodzaak van Rian Snoeks is vanaf nu te beluisteren via de gebruikelijke kanalen