In première: Promis3 gaat op ‘Atlantis’ op zoek naar rust (met behulp van hardstylebeats)

Klassieke mythologie, pompende hardstylebeats en een lekkende watertank: de nieuwe single van het Belgische hyperpopduo Promis3 is weer een hele belevenis.

Eerder dit jaar vertelde het Belgische hyperpopduo Promis3 nog aan Knack Focus dat het qua sound aan het evolueren was. ‘Meer eurodance en -trance, iets minder pop.’ Op de nieuwe single Atlantis krijgen we inderdaad een ander geluid te horen, al is er nog een andere opvallende invloed: hardstyle. ‘Op zich ligt dat wel in dezelfde lijn als onze andere invloeden,’ licht producer Andras Vleminckx toe. ‘we refereren graag naar muziek van twintig jaar geleden. Toen was happy hardcore ook aan het opkomen. De strofes van Atlantis zijn geïnspireerd door progressive trance, terwijl de drop in het refrein eerder aan iets als Scooter doet denken.’ ‘Vanaf het begin wilden we met Promis3 twee werelden verbinden, toekomst en nostalgie samenbrengen. Vandaar onze liefde voor trance en muziek uit het begin van de jaren 2000,’ vult zanger Brent Dielen aan.

© Lennert Madou

Ook visueel worden heden en verleden aaneen geweven. Muzikaal klinkt Promis3 erg modern, maar de videoclip van Atlantis zit vol verwijzingen naar klassieke kunst en mythologie. ‘Klassieke schilderkunst is voor mij een grote inspiratiebron,’ verklaart Dielen. ‘We streven altijd naar een soort verheven schoonheid, en die klassieke beelden passen perfect in die wereld. Daarnaast probeer ik altijd een soort fantasywereld te scheppen in mijn nummers, en het is heel fijn om via klassieke mythologie zelf werelden ineen te boetseren.’

Onderwaterwereld

Inhoudelijk sluit Atlantis mooi aan bij de verandering waar Promis3 momenteel ondergaat. De single is het sluitstuk van een trilogie, met New horizon en Die in this moment als de eerdere hoofdstukken. In dit drieluik beschrijft Promis3 een avontuur waarin de schoonheid van transformatie omarmd wordt. ‘Toen we met dit project begonnen, hadden we nog een beetje schrik om uit onze stulp te kruipen. We bleven nog wat aftasten met onze sound en onze identiteit als artiest. Die zoektocht naar onze kern inspireerde me om teksten te schrijven over een reis naar de mythische stad Atlantis. Niet enkel de bestemming, maar ook wat de reis erheen voor ons kan beteken,’ vertelt Dielen.

Al vertelt Vleminckx daarna al snel dat de bestemming zeker ook van belang is. ‘Bij New horizon, het eerste deel van die zoektocht, beeldden we ons visueel in hoe we zee zaten. Echt op een vlot, in heel avontuurlijke weersomstandigheden en met gevaar op verdrinking. Na al die moeilijkheden belanden we in dit nummer eindelijk in de onderwaterwereld van Atlantis, waar er een soort sereniteit hangt. Eindelijk vinden we rust.’

Op zoek naar rust

Het fantasierijke verhaal achter de trilogie bevat parallellen met het persoonlijke leven van het duo. ‘We komen allebei uit een heel dorpse omgeving, en als je enigszins uit de pas loopt, is het niet makkelijk om daar jezelf te zijn. Vroeger, in Heist-op-den-Berg, liep ik zo basic als iets rond, en toch werd ik om de twee passen nageroepen. Uiteraard voelde ik me daar totaal niet thuis. Nu wonen we allebei in een grootstad, en daar val je veel minder op wanneer je buiten de lijntjes kleurt. Via Promis3 kom ik ook in aanraking met allerlei mensen die mij net aanmoedigen om mijn eigen identiteit te omarmen, een van de dankbaarste dingen die ik aan deze muziek overhoud. En in ruil voel ik me ook veel zelfverzekerder als muzikant en performer. Vroeger voelde het tijdens performances alsof ik fysiek wel op het podium stond, maar mijn geest nog in de coulissen stond te wachten. Nu ben ik veel meer opengebloeid. En ook in onze sound durven we veel dichter aan te sluiten bij de muziek die we echt goed vinden. De nummers waarvan we vroeger schrik hadden dat iemand ze op onze mp3-speler zou vinden. (lacht)’

© Lennert Madou

Toch staat het niet in steen gebeiteld dat Atlantis een metafoor voor de grootstad is. ‘Nu kunnen we misschien makkelijker onszelf zijn, maar ik merkte al snel dat je in de grootstad nog steeds tegen heel veel dingen aanbotst. Wanneer we nu terugkeren naar onze dorpen om onze ouders te bezoeken, vinden we daar ironisch genoeg net een zekere rust die we in de grootstad missen, en die we thuis vroeger ook niet voelden,’ vertelt Vleminckx.

Lekkende watertank

Wanneer u van Promis3 hoort hoeveel bloed, zweet en tranen er in Atlantis zijn gekropen, dan kan u zich ongetwijfeld inbeelden dat het duo soms die rust moet opzoeken. Bijna alles dat u in de videoclip ziet, werd zelf gemaakt door Promis3 en hun team. ‘Anders kosten die video’s stukken van mensen,’ lacht Dielen. Samen met zijn roommate, ontwerper Jaimy D’hont, ontwierp hij zelf alle kostuums voor de videoclip, onder andere door kleren uit vlasgoud te spinnen. Ook de imposante drietand is zelfgemaakt.

En de kostuums waren niet de enige uitdaging. ‘Onze lichttechnieker en geluidstechnieker hebben samen een waterbassin uit visvijverfolie gemaakt. Allemaal heel DIY,’ herinnert Vleminckx zeg. ‘Tijdens de opnames begon dat ineens te lekken, waardoor heel onze studio onder water kwam te staan. Heel intens, maar het zorgt wel voor leuke anekdotes.’ ‘We waren wel zo dom om in januari op te nemen. Tussen de takes lag ik op de vloer te rillen van de kou, en vanaf de camera begon te lopen moest ik plots een perfect postuur aanmeten,’ voegt Dielen er grimassend aan toe.

© Lennert Madou

Het mag duidelijk wezen: er kruipt veel tijd en moeite in Promis3. Het duo omringt zich dan ook met een vaste kern aan medewerkers die samen in hetzelfde verhaal geloven. Dat zijn dus de mensen die Promis3 niet enkel in zichzelf doen geloven en hen de durf geven om zich extremer te gaan uiten, maar ook degene die dat praktisch haalbaar maken. Samen zijn ze van plan om van 2023 een nog groter jaar voor Promis3 te maken. ‘Over een paar uur hebben we weer een meeting met iedereen om concreet af te spreken hoe we dat gaan aanpakken. We willen altijd maar blijven groeien, en volgend jaar moet het allemaal nog groter worden. Iedereen is enorm toegewijd en we zijn enorm dankbaar om die mensen rond ons te hebben.’

Rusten lijkt er voorlopig dus niet in te zitten. ‘Het afgelopen jaar hebben we zelfs geen weekend vrij genomen. Misschien moeten we onszelf toch even een korte vakantie naar Atlantis gunnen. (lacht)’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.