In première: Peuk komt allerminst ongelegen met videoclip voor ‘Inconvenient’

Limburgs powertrio Peuk brengt een videoclip uit voor hun heerlijk rechtlijnige nummer Inconvenient, en dat doet verbazingwekkend genoeg wat denken aan legendarische new wave-groep A-ha. We spraken met gitarist Jacky Willems (Peuk, Heisa) over eventuele gelijkenissen.

In ons land moet je voor het betere beukwerk bij Peuk zijn, dat onlangs hun tweede album uitbracht, Escape Somehow. Hun eerste sinds de epidemie uitbrak, want ‘de goesting was toch even weg.’, aldus Willems. Die goesting zal dan zeker tienvoudig zijn teruggekeerd, want de kletterende single Inconvenient wijst alleszins niet op een lege tank.

Drie akkoorden en gaan

Peuk heeft zichzelf nooit als een punkband omschreven, maar Inconvenient is toch een heerlijk direct nummer dat niet rond de pot draait. Al willen we ook niet beweren dat het zomaar hersenloos en hedonisch rammelt. ‘We zoeken altijd wel wat gelaagdheid op in onze muziek, we hebben van onze tweede plaat toch iets volwassener proberen te maken. Ik denk dat we allemaal wel wat ouder zijn geworden door de pandemie, ongeacht de leeftijd. Maar Inconvenient doet het goed live, dus we doen daar de mensen een plezier mee. Zie het als wij het die het toch niet kunnen laten. Gewoon drie akkoorden en gaan, eigenlijk.’

De video weerspiegelt een soort out-of-body-ervaring voor de band, waar ze in een bouwvallig huis hun onzichtbare angsten en demonen confronteert. ‘Nele (frontvrouw en tekstschrijver) is altijd een beetje mysterieus geweest over haar teksten, maar hoe ik het opvat draait Inconvenient om paranoia. Achtervolgd worden of niet, of dat nu in uw hoofd is of niet. Je merkt wel dat de videoclip dan weergeeft wat de gevoelens zijn in je hoofd op dat moment.’

Uit het moment

De videoclip doet grappig genoeg denken aan een verbasterde versie van de iconische Take on Me–videoclip uit de jaren tachtig. De grens tussen de echte wereld en de benauwde, geanimeerde wereld vervaagt meer met elke power chord. ‘Als in Take on Me een droomwereld werd geschetst, dan is Inconvenient de nachtmerrie’, vertelt de band. Daar eindigen echter de gelijkenissen tussen ons Limburgs drietal en de Noorse newwavegroep. Maar wie weet, er hebben al meer excentrieke stijlbreuken plaatsgevonden.

‘Persoonlijk word ik paranoïde van b​ezig zijn met de motivaties van anderen, zo fel dat je jezelf een beetje verliest, dat je niet meer in het moment leeft, maar net je bezig bent met de motivatie en de beweegredenen van andere mensen. En dan geraak je uit dat moment, en geniet je er zelf niet van.’ Het verlaten en vervallen huis waar frontvrouw Nele Janssen in ronddwaalt maakt van de video iets heel claustrofobisch. Maar geen zorgen, Peuk kan ook wel wat relativeren. ‘De beste huiskamer om een concert in te houden?’ De woonkamer, dan heb je tenminste nog een gezellig decor voor al dat ruig gedoe’, grapt Willems.

Eervolle reputatie

‘Onze clips zijn altijd DIY geweest, meestal pakten we die zelf aan’, gaat Willems verder. ‘Voor deze single kregen we wat professionelere voorstellen van regisseurs. We hebben dat bewust niet aangenomen, dan zijn we op zoek gegaan naar iemand die we kenden en dat was dan Senne (Driessen, regisseur).’

‘Die doet dat natuurlijk nog steeds heel professioneel, maar zijn clips hebben altijd wel een sterke harde DIY-sfeer gekend, dus we wouden het voor een keer weleens uit handen geven. Het resultaat steekt stilistisch niet af tegenover onze andere clips, maar past er juist netjes tussen. Dus we hebben een goede keuze gemaakt. We wouden niet te glad, of te producet overkomen, dus hij heeft onze reputatie eer aangedaan (lacht).’



