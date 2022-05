In première: Okon klungelt elegant door het leven op haar debuutsingle ‘Poise’

Op Poise zingt Judith Okon hoe ze een elegante balans zoekt in een overweldigende wereld. Dat lijkt haar goed te lukken, gezien haar evolutie van achtergrondzangeres naar frontvrouw van haar eigen project.

Met Poise brengt Judith Okon haar eerste (solo)single uit, al wil dat nog niet zeggen dat ze een nieuwkomer is in de muziekwereld. U hoorde haar misschien al aan het werk als achtergrondzangeres bij onder meer Selah Sue. Ook zong ze vroeger in haar groep Okon & the Movement.

The Movement viel weg, en Okon doet het voortaan enkel met haar eigen achternaam. Al kunnen we toch niet écht van een soloproject spreken. Haar partner Boris Van Overschee is namelijk nauw betrokken bij het project. ‘Als koppel kunnen we nu onze eigen wereld verkennen. De wisselwerking tussen ons twee zorgt ervoor dat we onze muzikale voorkeuren veel vrijer kunnen verkennen dan in voorgaande projecten. Daarnaast zijn we allebei net dertig geworden. We hebben onze portie geweld wel gehad, en wat we met Okon doen is veel bewuster,’ vertelt Judith erover.

Ook Renaldo Maria van Up High Collective drukte zijn stempel op het project. ‘Boris en ik hebben allebei onze eigen muziekstijlen die we nu aan het uitspitten zijn in dit project, op een heel eerlijke manier. Toch kan het meerwaarde bieden om nog iemand anders in het project te betrekken die nieuwe inzichten kan bieden. Voor ons was dat Renaldo, die altijd met een frisse kijk naar onze nummers luisterde. Hij is ook co-producer van Poise.’

Elegant klungelen

In de videoclip, geregisseerd door Jef Boes en geproduceerd door Initials LA, lijkt Okon ook uit een soort cocon te barsten. Alsof ze bewust uit de schaduwen treedt en de spotlights op zich laat richten. Al vindt ze het zelf grappig wanneer we haar onze interpretatie voorleggen. ‘Ik snap dat je het zo ziet, maar eigenlijk gaat de tekst ergens anders over. De titel poise wijst op een soort elegantie die je behoudt, ook al klungel je maar wat door het leven. Dat vlies waaruit ik loskom is een soort cocon die de omgeving rond mij heeft gesponnen, een manier om me te beschermen tegen overprikkeling. Het nummer gaat over het vinden van een soort evenwicht tussen innerlijke rust en opgaan in de drukke wereld.’

Het is een thema dat Okon nauw aan het hart ligt. Tijdens haar verschijning in Winteruur vertelde ze aan Wim Helsen hoe ze met een zware burnout kampte. ‘Er is al zoveel gesproken over corona, maar het zijn voor iedereen gewoon twee erg heftige jaren geweest. Ook voor mij. Ik ben mezelf zwaar tegengekomen en ben beginnen piekeren over wie ik ben en waar ik heen wil gaan. Ik begon te beseffen dat ik me te vaak laat meesleuren door andere mensen hun verhalen, of door mijn eigen ego, en dat ik een nieuwe balans moest vinden. Hoe blijf ik trouw aan mezelf, hoe laat ik me niet vangen door status en ego, hoe kan ik het leven aan met mijn eigen normen en waarden? Het nummer gaat over het zoeken naar dat evenwicht, maar eveneens over het besef dat ik het ook allemaal niet goed weet, en dat dat oké is.’

Geen wederdiensten

Eén ding is alvast wél zeker in de toekomst van Okon. Via San-Kofa Rhythm Records komt er een volledige ep aan, waarvan Poise het eerste voorsmaakje is. Op haar eerste single laat ze wat alternatieve r&b horen, maar er wordt een brede waaier aan stijlen beloofd. ‘We zitten misschien in een bepaald genre, maar we zijn van plan om alle kantjes eraf te lopen. Het volgende nummer ga je misschien wat oldschool boom bap horen, en in een andere song komen er dan weer theatrale strijkerspassages.’

Wat u alvast niét op de ep moet verwachten, is dat artiesten als Selah Sue een wederdienst komen bewijzen door backing vocals voor Okon te doen. Schaterlachend antwoordt de zangeres dat ze geen wederdiensten verwacht. ‘Wat een gewaagde vraag! Werken als achtergrondzangeres is een topjob die ik heel graag doe, ik verwacht zeker niet dat het omgekeerde ook gebeurt. Al zou het misschien wel fijn zijn om eens met iedereen samen te zingen.’