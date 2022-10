In première: Nona Problemo fantaseert over duikboten en aardappelen op debuutsingle ‘Sci-fi submarine’

Als we het klimaatvraagstuk niet serieus beginnen te nemen, zouden duikboten volgens de ‘radicaal naïeve eco wave band’ Nona Problemo wel eens het openbaar vervoer van de toekomst kunnen worden.

Misschien komt de naam Nona Problemo je niet helemaal onbekend voor. De Leuvense band was namelijk een van de winnaars van Sound Track, het podium- en kansenparcours van VI.BE. Toch is Sci-fi submarine pas de eerste officiële single van de groep. ‘Onze vrienden waren al een tijdje aan het zagen wanneer ze ons eindelijk via Spotify zouden kunnen beluisteren,’ beaamt zanger Sigi. ‘Uiteindelijk hebben we voor Sci-fi submarine gekozen als eerste single omdat het een van onze meest catchy nummers is. Het is toegankelijk, maar ook niet over the top poppy. Zo geven we onze mix van new wave-elementen en hedendaagse indie mooi weer. Uiteindelijk is zo’n eerste single ook een beetje je visitekaartje als band.’

Wat er ook op dat visitekaartje te lezen staat, is dat Nona Problemo zichzelf als ‘radicaal naïeve eco wave band’ profileert. ‘Wij zijn opgegroeid in tijden waarin het klimaatvraagstuk er heel hard in werd gepeperd. Onze manier van leven is niet langer houdbaar. Op veel plaatsen in de samenleving zijn de consequenties nu al merkbaar, en recent met de overstromingen in ons land werd het hier zelfs voelbaar. Dat beheerst onze dagdagelijkse wereld zo hard dat we daar haast automatisch over gaan schrijven, het is een onvermijdelijk onderwerp. Tegelijk zijn we inderdaad radicaal naïef. We blijven met een soort kinderlijke verwondering naar de zaken kijken en we blijven geloven dat er oplossingen mogelijk zijn. Maar we gaan dus echt wel op een andere manier moeten samenleven.’

Ovenschotel

Sci-fi submarine drukt die mengeling van urgentie en optimisme alvast mooi uit. In de tekst fantaseert Nona Problemo over hoe duikboten in de overstroomde wereld van morgen een nieuwe vorm van openbaar vervoer worden. ‘Natuurlijk gaat het in essentie om een verschrikkelijk verhaal, aangezien de levenskost van die ecocide ongelooflijk groot is. Tegelijk gaat het nummer wel over het vinden van creatieve oplossingen, zoals het gebruik van die duikboten. Zoals de titel zegt, is dat onderwerp ook heel erg beïnvloed door science-fiction. Ik denk dat dat genre onze verbeelding prikkelt en ons nieuwe werelden doet bedenken, als middel om met meer empathie naar onze eigen situatie te kijken.’

Ook de bijhorende videoclip is gelijke delen dramatisch en kinderlijk fantasierijk. Volledig in lijn met de groepsfilosofie verzamelde Nona Problemo allerlei gerecycleerd materiaal, waaruit de groep een soort fantasiewereld opbouwde. Zo zien we bijvoorbeeld gletsjers van piepschuim smelten. ‘In de videoclip zie je ons bijvoorbeeld ook koken of Netflix bingen, heel dagdagelijkse dingen waarvan we eigenlijk niet beseffen welke ecologische voetafdruk die hebben. Omdat we dat niet rechtstreeks te zien krijgen, worden die consequenties bijna gemystificeerd. Daar staat de video ook een beetje symbool voor. Door die rampen op zo’n wollige manier af te beelden, lijken ze minder erg dan ze in werkelijkheid zijn.’

Enkel de twee aardappels, die de hoofdpersonages in ons wrange avontuur spelen, werden niet gerecycleerd. ‘Die zijn we inderdaad in de Spar gaan kopen. Al hebben Jonas Callebert en Nicolaas De Groof, de regisseurs en animatoren van de clip, er achteraf wel een ovenschotel van gemaakt. Zo hebben we er toch nog onze proteïnen uit gehaald. (lacht).

Socrates

Wat we na deze eerste kennismaking nog van Nona Problemo mogen verwachten? Sci-fi submarine maakt alvast deel uit van een debuut-ep die begin volgend jaar het levenslicht ziet. Daar zal het ecologische verhaal uiteraard een belangrijke rol op spelen, al gaat het volgens Sigi breder dan dat. ‘Alles hangt een beetje samen in een breder, politiek verhaal. Zo staat er nog een ander nummer op dat The Walloon wall heet. Daarin beschrijven we hoe de communautaire problemen in ons land zo op de spits worden gedreven dat er op de taalgrens een muur werd gebouwd. Als een soort Robin Hood bezing ik dan hoe twee geliefden, elk aan een andere kant van de muur, bij elkaar proberen te geraken om de liefde te doen overwinnen. Zo zijn al onze teksten wel een beetje politiek getekend. We proberen de jeugd te corrumperen, op z’n Socrates. (lacht)’



