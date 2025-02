In première: Nele De Gussem weeft een kleurrijk tapijt van verlangen in ‘The Gardener’

Wat laat je groeien in de tuin van je leven, en wat maai je weg? Met behulp van een kleurrijke beeldenstroom door Victor Verhelst denkt Nele De Gussem (Uma Chine) erover na in The Gardener.

Al millennia lang is het verlangen een controversieel begrip. Van het stoïcisme tot het boeddhisme: verschillende filosofieën gaan op zoek naar manieren om ermee af te rekenen. De Gentse muzikant Nele De Gussem ziet het anders. Op haar solodebuut The Loom of Longing gebruikt ze verlangen net als kompas om haar weg te vinden.

Je kan De Gussem al kennen van haar rollen in verschillende bands, zoals BRNS, Future Old People Are Wizards en haar hoofdproject Uma Chine. Allemaal groepen met een vrij traditionele bezetting, waarin gitaren een centrale rol spelen. ‘In mijn vrije tijd was ik echter synthscapes beginnen maken,’ vertelt de Gentse. ‘Wanneer ik mensen die liet horen, zeiden ze wel dat ze mijn manier van schrijven herkenden, maar zelf vond ik het niet helemaal in de taal van Uma Chine passen. Hoewel mijn stijl er herkenbaar in was, maakte ik toch van een heel ander medium gebruik.’

Het verlangen dat ze voelde om met die synthscapes iets te doen, vormt meteen de rode draad doorheen De Gussems solodebuut. Al is het volgen van dat verlangen niet altijd eenvoudig geweest. ‘Wanneer je de drang voelt om iets nieuws te doen, vind je al snel redenen om dat net niet te doen. Voor mij is het een heel proces geweest om mijn verlangen te volgen, zonder te luisteren naar de angsten die bij het groeiproces komen kijken. Zeker bij het maken van dit album was dat heel eng. Normaal zit ik muziek op te nemen met een hele band om me heen, terwijl het nu net een eenzaam, intiem proces was.’

Opdoemend verlangen

Het is geen toeval dat je de titel The Loom of Longing op twee manieren kan vertalen. Loom verwijst naar een weefgetouw, als knipoog naar de manier waarop De Gussem analoge en digitale klanken met elkaar mengt en arpeggio’s aan elkaar weeft. Maar het verwijst ook naar het werkwoord to loom, iets dat onheilspellend opdoemt. ‘The Loom of Longing slaat zo ook op het donkere gevoel dat alles soms overschaduwde, de ongemakkelijke sfeer die soms bij het groeiproces hoort.’

De positieve interpretatie, die van het weefgetouw, is deels per toeval ontstaan. Terwijl De Gussem het album schreef, was ze het huis aan het leeghalen van een man die daar lang gewoond had. Daar vond ze oude tape recorders, waar ze uit nieuwsgierigheid mee begon te experimenteren. ‘Uiteindelijk heb ik die gebruikt om bepaalde sporen uit de nummers op te nemen. In die tape zit een bepaalde grain, die een mooi contrast vormde met de soms scherpe synthesizers die ik gebruik. Op die manier kon ik die eighties-klanken een beetje zachter maken en er wat warmere kleuren aan toevoegen.’

Nele De Gussem © Mayli Sterkendries

Datzelfde huis vormde ook de inspiratie voor The Gardener, de single waarvoor we de videoclip vandaag in première brengen. ‘Rond die woning lag een grote tuin die compleet overwoekerd was. Daardoor, in combinatie met het feit dat we iemands woning leeghaalden en daarmee door zijn hele leven aan het doorploeteren waren, was ik in die periode veel aan het droom. Het is een soort allegorie, je eigen leven als tuin waarin je bepaalde dingen laat groeien en andere dingen wegmaait. In die periode heb ik daar vaak melancholisch over zitten nadenken.’

Videogames

In de videoclip zien we de kleurrijke beelden van Victor Verhelst, die de volledige visuele kant van The Loom of Longing mee hielp vormgeven. ‘In het Entrepot van Brugge had ik een liveshow van Gerard gezien, waar Victor de visuals verzorgde. Ik zag meteen visuele parallellen met wat ik deed, zowel in de combinatie van analoge en digitale elementen als in het ritmisch verweven van patronen.’ En zo werd Verhelst een integraal onderdeel van de symboliek rond het weefgetouw.

Victor Verhelst © Lars Duchateau

De video voor The Gardener bestaat inderdaad uit een overweldigende beeldenstroom die de ritmes van De Gussems muziek perfect volgt. Qua esthetiek doen de beelden denken aan oude videospelletjes. ‘In het begin hadden we zelfs het idee om een eigen videospel te ontwikkel rond het album. Dat bleek iets te ambitieus, vooral omdat we ondertussen ook een audiovisuele liveshow rond The Loom of Longing aan het uitbouwen zijn.’

Wie die liveshow van Nele De Gussem en Victor Verhelst wil ervaren, krijgt daar op 7 maart de kans voor in De Koer in Gent. Ter voorbereiding kan je hieronder kijken naar de videoclip voor The Gardener: