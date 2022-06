In première: Maurits Pauwels verdwaalt in de straten van Berchem in nieuwe clip

Poptroubadour Maurits Pauwels brengt met In de straten van Berchem een ode aan zijn thuisbasis. Al was hij voor de videoclip, mede geregisseerd door zijn petekind, even vergeten op ‘REC’ te drukken.

De Statiestraat. Het Apolloplein. De Fruithoflaan. De nieuwe single van Maurits Pauwels luistert als een routeplanner van Berchem, het Antwerpse district waar de Vlaamse poptroubadour die verdacht hard op Mauro Pawlowski lijkt nu al ruim vijftien jaar woont. Ook in de bijbehorende videoclip struint Pauwels, samen met zijn vaste woordvoerder Louis van der Waal, door de straten, parken én lokale cafés van Berchem. ‘Ik die een beetje door de stad dwaal en me onderweg afvraag: “Wie ben ik, waar zit ik en waar ben ik nú weer mee bezig?”: dat was het uitgangspunt van de clip’, legt Maurits Pauwels uit. ‘Mijn petekind en aspirant-regisseur Giacomo Baldelli en zijn kameraad van op het RITCS Caene Diaz Toledo hebben het allemaal vastgelegd.’

‘Die twee hebben me ook opgelegd om het een en ander zelf met mijn iPhone te filmen terwijl ik door de buurt fiets’, vervolgt Pauwels. ‘Je moet weten: ik ben tamelijk onhandig met technologie. Net nog was ik op pad met mijn telefooncamera en passeerde ik een camion die ei zo na een tiental fietsers omverreed. Consternatie alom bij de omstaanders, dé perfecte scène voor mijn videoclip. Alleen was ik blijkbaar vergeten op ‘REC’ te drukken. (lacht)’

In de straten van Berchem krijgt op 4 juni zijn livepremière in cultuurcentrum Corso en zal daarna – uitsluitend in Berchemse handelszaken – verkrijgbaar zijn als 7 inch-single. Pauwels: ‘Toen ik het nummer klaar had, liep ik een paar locals tegen het lijf die me suggereerden om het als single uit te brengen en het in de schouwburg van Berchem voor te stellen. Waarop ik: “Misschien moeten we het dan ook maar meteen in de Berchemse winkels verkopen – bij de bakker, bij de slager, bij Hakan van de doe-het-zelfshop…” Zo ben ik: ik zeg maar wat, en dan komt dat nog in orde ook. (lacht)’

Pauwels maakte twee versies van zijn levenslied over Berchem: een traditionele seventiesversie, uitgevoerd door de Maurits Pauwels Groep, en een synthesizervariant, de zogenaamde ‘Sterrenschipversie’. ‘Ik ben geobsedeerd door We Built This City van Starship’, zegt Pauwels. ‘Dat is ooit door Rolling Stone het slechtste nummer aller tijden genoemd. Als je dat kunt bereiken, heb je mijn aandacht! Dus heb ik er een soort DIY-lowbudgetversie van gemaakt.’

Het begin van een nieuw geluid voor Maurits Pauwels, die zich enkele jaren na zijn folkpopdebuut Afscheid in Kloten (2016) ook al aan calypso waagde op Tien Toppers uit Trinidad (2020)? ‘Jazeker. Al wordt de volgende release van Maurits Pauwels een progrocksuite à la King Crimson en Gentle Giant genaamd De uil. Het nummer zal twintig minuten duren en zal gepaard gaan met een performance van Louis van der Waal die live een uil uitbeeldt.’



