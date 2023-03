In première: Maarten VX brengt opgejaagde elektronica in een chique woonkamer

Met zijn nieuwe ep Drift brengt Belgische producer Maarten VX zijn meest nerveuze en persoonlijke muziek tot nu toe. Dat hij in de livevideo voor het titelnummer is een nette woonkamer speelt, is geen toevallig gekozen contrast.

Strikt genomen zou je Drift, de nieuwe ep van Belgische producer Maarten VX, een breakupalbum kunnen noemen. Maar dan niet in de traditionele zin. Op Drift vind je geen triestige liefdesliedjes, maar nerveuze composities. ‘Die nummers zijn over de spanne van enkele maanden ontstaan, waarin je die breuk voelt aankomen. Daardoor is het wel mijn meest persoonlijke werk tot nu toe geworden. Maar de nadruk ligt niet op het verdriet, eerder op de stress en de mentale druk die bij zo’n periode komen kijken’, beaamt Maarten VX. ‘Dat is ook waar de titel vandaan komt. Wanneer je in zo’n mentaal zwakke periode zit, zijn er veel verleidingen waar je aan wil toegeven om die stress te ontvluchten. Een drang naar escapisme. Het concept van de plaat is dat ik daar niet op in wilde gaan, maar die emoties net ten volste moest ervaren.’

Veel mensen zouden zulke emoties in woorden proberen om te zetten, maar Maarten VX doet dat met puur instrumentale muziek. Voor hem is dat een logische aanpak. ‘Misschien komt dat omdat ik zelf producer ben, maar wanneer ik nieuwe muziek hoor, is de tekst nooit hetgeen waar ik in eerste instantie naar luister. Ik leg altijd nadruk op de sfeer in de muziek zelf. Omdat ik zelf geen schrijver ben, was dat ook niet de juiste manier om mezelf uit te drukken. Bovendien is de muziek die ik maak vaak wel automatisch een afspiegeling van mijn innerlijke toestand.’

The sound of silence

Het is inderdaad niet omdat er geen woorden op Drift te vinden zijn, dat er geen verhaal verteld wordt. De muziek klinkt rustelozer dan wat Maarten VX in het verleden produceerde. ‘Ondertussen ben ik ook alweer aan nieuwe muziek bezig, en die klinkt weer opvallend rustiger. Drift was echt een momentopname van een stresserende tijd. Toen ik aan de ep werkte, had ik ook constant gevoel dat er iets miste, dat het niet af was. Pas achteraf heb ik beseft dat dat net de bedoelingen was: het moet niet compleet zijn om die periode te weerspiegelen. Dat ruwe en donkere past er net perfect bij, en daar schuilt ook een zekere schoonheid in. Zelfs als het me geen “joepie, het is af”-gevoel geeft.’

Op die manier zijn de gejaagde nummers op Drift een klankdagboek geworden van hoe Maarten VX zich destijds voelde. Niet alleen door de dreigende relatiebreuk, maar ook door de constante verplaatsingen die hij destijds maakte. Drift is namelijk tussen drie verhuizen door ontstaan. ‘Ik heb van al die verschillende plaatsen ook omgevingsgeluiden opgenomen. En soms ook zelfs de stilte. Soms kun je je opnameapparatuur gewoon in een stille kamer zetten. Als je die opname dan in een nummer verwerkt, merk je dat die stilte toch op een zekere, drukkende manier aanwezig is in het nummer.

Spanningsboog

Vandaag komt Maarten VX ook met een livevideo van het titelnummer. ‘Drift vond ik meteen de juiste toon voor de ep zetten. Dat opgejaagde gevoel hoor je heel hard terug in het nummer, terwijl je ook onvoorspelbare omschakelingen naar rustigere momenten hebt. Die spanningsboog vertaalt mooi hoe je gemoedstoestand in een stresserende periode heel plots van positief weer in negatief kan vervallen. En op het einde komt dat zenuwachtige weer heel groots en episch terug, waardoor het een mooie, verhalende boog heeft.’

In die zin lijkt de setting voor de videoclip, gemaakt door filmcollectief Het Offensief, misschien een atypische keuze. We zien Maarten VX namelijk in een klassieke, gezellige woonkamer musiceren, een omgeving die niet meteen de onrust van de muziek benadrukt. ‘Dat is inderdaad een contrast dat we bewust hebben opgezocht. Die chique omgeving wekt de indruk dat je jezelf staande houdt. Aan het oppervlak lijkt alles oké. De onrustige muziek verklankt dan weer hoe je jezelf echt voelt. En in de videoclip zie je ook wel hoe de sfeer, ondanks de nette omgeving, dankzij de belichting aan de donkere kant is. In datzelfde café, De Living in Lauwe, hadden we eerst ook een video voor het nummer Eros opgenomen. Die was eigenlijk veel lichter. Voor Drift hebben we dan de gordijnen dicht gedaan, en toen pas hadden we door dat de sfeer zo veel beter bereikt werd.’ (lacht)



