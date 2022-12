In première: Le Motat maakt oprechte gevoelens bespreekbaar via ironie op ‘Niet doen’

In de videoclip voor Niet doen toont Le Motat enkele dingen die je, wel ja, niet moet doen. Enkele voorbeelden: je emoties verbergen achter een valse lach, en een tattoo van frontman Tato Wesselo’s gezicht op je borst zetten.

Wanneer we Tato Wesselo van Le Motat spreken, gaat het goed met hem. Oprecht goed. Hij is net terug van een reis, dus hij hoeft niet te doen alsof. Dat is wel eens anders, zoals hij op zijn nieuwe single Niet doen uitdrukt. ‘Wanneer ik iemand ontmoet, of dat nu m’n oom of een onbekende in de supermarkt is, heb ik de neiging om meteen een lach op mijn gezicht te toveren. In mijn muziek ging ik hetzelfde doen. Op mijn eerste ep stonden er heel wat vrolijke tracks, en toen ik aan de tweede begon te werken, probeerde ik diezelfde sfeer weer na te bootsen. Maar ondertussen was ik niet meer dezelfde persoon en voelde ik me anders. Daarom heb ik die ideeën uiteindelijk achterwege gelaten. Door het project mee te laten groeien met mijn eigen identiteit, begon Le Motat ook nummers als Niet doen te schrijven.’

Die tweede ep heet Goed slecht. De titel speelt met die verschillende gemoedstoestanden die Wesselo ervoer tijdens het musiceren, maar verwijst ook naar de muzikale filosofie van Le Motat. ‘Ik hou van contrasten in muziek. Op deze tweede ep staat bijvoorbeeld de track De film waarin het refrein erg poppy is, maar de coupletten volledig omslaan naar een meer duistere en experimentele sfeer. Ook op Gooi JIJ je KOP ’s IN ’t IJS, een nummer vanop mijn eerste ep, hoor je zo’n omschakeling. Nogmaals, ik houd van constrasten, mede daarom ook de titel Goed slecht.’

Ironie als brug

Op Niet doen is Wesselo’s oor voor goed-slechte muziek opnieuw te horen, net als zijn teksten vol ironische kwinkslagen. Op het eerste gezicht kan die humoristisch aanpak misschien ongepast lijken, aangezien het nummer net een oproep is tot meer oprechtheid. Zelf ziet Wesselo dat anders. ‘Humor kan een bepaalde emotie relativeren, maar dat betekent nog niet dat die gevoelens nep zijn. Neem bijvoorbeeld 1 uurtje verliefd, mijn eerste nummer ooit. Dat lied is ontstaan uit ironie, maar wanneer ik erop terugblik was het gevoel erachter wel puur. Daarnaast kan ironie ook een goeie brug zijn om het over oprechte gevoelens te hebben. Zeker in Nederland heb ik het gevoel dat alles leuk en entertainend moet zijn. Vanaf dat je te zwaar uit de hoek komt, bereik je de mensen niet meer. Als je daarentegen eerst al lachend zegt hoe slecht je je voelt, kan dat de deur openen om het er op een oprechte manier over te hebben.’

Ook in de videoclip voor Niet doen blijkt dat Wesselo niet alleen uit zichzelf zijn donkere emoties verbloemt, maar eveneens door zijn omgeving gedwongen wordt dat te doen. Zo zien we hoe zijn mondhoeken omhoog geplakt worden, of hoe hij in een stoel wordt vastgebonden om tegen zijn zin een tattoo van zijn eigen gezicht te krijgen.

Tattoo van Tato

Dat laatste kadert in het algemene concept van de video. In de clip laat Wesselo allerlei dingen zien die je, net als het verbloemen van je emoties, niet moet doen. Dat hij daarbij het gebruik van drugs afraadt, kunnen we begrijpen. De tattoo doet de wenkbrauwen al wat meer fronsen, want in de moderne maatschappij is het taboe daarop grotendeels verdwenen.

‘Het is inderdaad ook een beetje om te lachen met het wijzende vingertje van je oma. Maar Djurre van Dijck, de regisseur van de videoclip, vond het vooral heel grappig om iemand die Tato heet een tattoo van zichzelf te laten zetten, en een hoop mensen in zijn omgeving diezelfde tattoo te geven. Dat is misschien hetgene dat je niet moet doen: een tattoo van specifiek mijn hoofd laten zetten. Al vind ik dat eigenlijk net een heel goed idee. (lacht)’

Wesselo wil nog niet verklappen of hij die tattoo ook écht heeft laten zetten. ‘Als mensen daar nieuwsgierig naar zijn, zullen ze naar een van mijn optredens moeten komen. Dan kunnen ze er zelf getuige van zijn.’