In première: K.ZIA lijmt haar gebroken hart op ‘Kintsugi Heart’

Heb je liever een gaaf, onbeschadigd hart, of een hart dat na een breuk heropgebouwd moest worden en zo krachtiger werd? In Kintsugi Heart kiest K.ZIA resoluut voor het tweede.

Wanneer u een potje of kommetje laat vallen, dan moet u daar wellicht vooral van balen. In Japan zien ze echter de mogelijkheid om aan kintsugi te doen. Dat is een kunstvorm waarbij scherven weer aan elkaar gelijmd worden en de barsten met goud net geaccentueerd worden. Op die manier worden de imperfecties deel van de geschiedenis van het object, en niet iets om te verbergen.

Waarschijnlijk kan u dus al raden waarom de nieuwe single van K.ZIA Kintsugi Heart heet. Het is de afsluiter en het titelnummer van haar nieuwe ep, waarop ze beschrijft hoe ze door een depressie ging en er uiteindelijk weer sterker uit kwam. ‘De nieuwe nummers gaan inderdaad over een moeilijke periode. Ik werd dertig, en begon me vragen te stellen over de balans tussen mijn artiest-zijn en mijn familieleven. Dat bracht veel druk met zich mee, en voor het eerst in mijn leven ervaarde ik echt stress. Daarnaast was het ook het moment waarop de Black Lives Matter-beweging erg aanwezig was in het nieuws, en als artieste voelde ik me verplicht om een actieve stem in dat debat te zijn. Door de samenloop van al die dingen ben ik in een zwart gat getuimeld, maar de ep gaat ook over het vinden van de kracht om er weer uit te klauteren. Uiteindelijk word je sterker van zulke ervaringen. Daarom vond ik kintsugi ook zo’n mooi idee. Het zijn de littekens die iets mooi en uniek maken, en via de barsten komt er meer licht binnen.’

Op de vraag of ze een gebroken en heropgebouwd hart verkiest boven een onbeschadigd hart, antwoordt ze duidelijk. ‘Het is zoals in The Matrix: neem je de blauwe of de rode pil? Ja, het doet pijn om zulke dingen mee te maken en sommige waarheden zijn ongemakkelijk. Maar daardoor leer je ook jezelf kennen en ontdek je wat wel en niet werkt voor jou. Zou je dat echt willen missen?’

Praten met planten

Kintsugi Heart is dus de conclusie van dat verhaal, waarin K.ZIA weer leert om van zichzelf en het leven te houden. Toch begint de video enigszins onheilspellend, met het geluid van politiesirenes in de achtergrond. ‘In het begin van de video gaat het nog niet goed met me. Vandaar die sirenes, die stress of angst kunnen uitdrukken. Dat deel van de clip speelt zich ook af in de materiële wereld, met doffe kleuren die uitdrukken hoe het met me gaat. Vervolgens sluit ik mijn ogen en word ik getransporteerd naar een meer spirituele wereld. Vanaf dan worden de kleuren warmer. Vanuit het onderbewustzijn neemt het licht weer over.’

Die video staat symbool voor de manier waarop K.ZIA vooral binnenin zichzelf op zoek moest naar manieren om zich weer beter te voelen. ‘Doordat we allemaal in lockdown zaten, had ik heel weinig mensen rond me. Mijn broer en mijn moeder belden me soms wel, maar verder was ik op mezelf toegewezen. Zelfs een huisdier had ik niet. Omdat ik toch nood had aan levende wezens rond me, heb ik toen heel veel planten gekocht waar ik tegen sprak en uiteindelijk een emotionele band mee opbouwde. (lacht) En verder heb ik veel gebeden. Of gemediteerd. Hoe je het ook wil noemen, uiteindelijk zijn het andere woorden die hetzelfde betekenen.’

Het nummer elf

Dat spirituele aspect was belangrijk in K.ZIA’s helingsproces. Om die reden verschijnen het nummer en de videoclip op een specifiek moment: om elf na elf. Dat heeft alles te maken met numerologie, de manier waarop sommige mensen geloven dat het hele universum bestaat uit nummers die betekenis dragen en patronen vormen. Denk bijvoorbeeld aan de gulden snede die overal in de natuur terugkomt.

‘In de numerologie is 1111 een heel belangrijk getal. Het wordt er ook wel een spiegelend getal genoemd verwijst naar een bepaalde manier om naar het leven te kijken, om te zien hoe alles met elkaar verbonden is. Natuurlijk weet ik wel dat zoiets zichzelf voedt, en dat je het nummer net vaker gaat zien als je je erop focust. Als ik nu speciaal op de kleur geel zou letten, zou ik die vandaag ook opvallend vaak tegenkomen. Maar toch is het nummer 11 altijd heel aanwezig geweest in mijn leven. Ik ben ook geboren in november, de elfde maand van het jaar. En daarnaast is 11 ook mijn padnummer, nog een concept uit de numerologie wanneer je alle getallen in je geboortedatum optelt. Ja, de elf is er altijd geweest in mijn leven.’