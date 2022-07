In première: JÓRMA laat zich tatoeëren als helingsproces in nieuwe clip voor ‘You’re not You’

Als je het aan JÓRMA vraagt, is de tijd van de ‘untouchable pop icons’ voorbij. Ook in de nieuwe clip voor ‘You’re not You’ vindt die kracht in kwetsbaarheid en openheid, al ziet de video er wat anders uit dan die zelf in gedachten had.

‘Ik hou van die combinatie wanneer iets heel puur, eerlijk en lief is, maar tegelijk ook een beetje schuurt. Een beetje plat, op een goeie manier.’ Dat vertelt Jonathan Bonny in de Starbucks over diens soloproject JÓRMA. Het gaat over diens artiestennaam, die ontstond toen Bonny een tijdje in Finland leefde en daar de bijnaam JÓRMA kreeg, als een soort Finse tegenhanger van Jonathan. Tegelijk doet het woord in de Finse jongerentaal ook dienst als slang voor penis. ‘Een beetje zoals Dick ook gewoon een voornaam kan zijn.’

Geen ‘untouchable pop icon’

In Noord-Europa dus een ietwat vulgaire artiestennaam voor een project waarin Bonny verder wel zijn ziel blootlegt. JÓRMA ontstond tijdens de coronaleegte uit noodzaak voor Bonny om diens ideologie in diens muziek te kunnen verwerken, en om nog eens helemaal zelfstandig iets te kunnen maken. ‘Ik speelde heel veel voor andere muzikanten. Toen alle theaters dicht gingen tijdens corona, ging ik door een soort identiteitscrisis. Ik begon me af te vragen wat mijn eigen stijl nu precies is, en wou een project starten om daarnaar op zoek te gaan. Tegelijk stond de wereld in brand, en JÓRMA is ook een poging om mijn kijken op die zaken te bespreken. Zoals het in mijn Instagrambio staat: ik wil kwetsbaarheid en empathie vieren. Volgens mij is de tijd van de untouchable pop icons een beetje voorbij. Momenteel is het relevant om heel open en eerlijk te zijn in al je imperfecties.’

Het project hielp Bonny om zichzelf te vinden, en niet enkel op muzikaal vlak. ‘Ik begon mijn alter ego voor te stellen als een non-binair iemand, met de bijhorende voornaamwoorden. Dat voelde zo goed, dat ik dat als Jonathan in mijn persoonlijke leven ook zo doe. Niet dat ik me helemaal slecht voel in het hokje van “man”, maar ik vind het fijn om er niet zo gebonden te ziJn. Zo is dat experimentje heel goed uitgedraaid.’

Jónsi-tattoo

Wie de andere projecten van Bonny een beetje kant, zal misschien enigszins verbaasd zijn door de wijdse art-popsound van JÓRMA. Jonathan studeerde aan het conservatorium af in klassiek slagwerk, en is vooral te vinden in hedendaags klassieke en licht jazzy hoeken. Als JÓRMA gaat die dan vooral klinken als Jónsi van Sigur Rós op diens solo-album Shiver, waar dezelfde combinatie van betoverende pop met haast dance-achtige uitbarstingen te horen is.

‘Dat vind ik een heel groot compliment. Ik heb Jónsi zelfs op mijn arm getatoeëerd. ‘Sowieso heb ik popmuziek altijd heel tof gevonden. Daarnaast merkte ik dat het publiek dat naar die eerder klassieke muziek luistert, niet per se het publiek is waartegen ik wil praten. (lacht) Vaak zijn het oude, witte, rijke mensen. Natuurlijk mogeN die ook van cultuur genieten, maar het is niet per se het publiek waar mijn boodschap naar gericht is. Pop is de taal van het jonge, diverse publiek dat ik wil bereiken.’

Tegendraadse regie

In het geval van de nieuwe videoclip voor You’re not You gaat die boodschap over verbinding en mentale gezondheid. ‘Opeens had ik door dat alle nummers die ik de afgelopen jaren schreef over menselijke connectie gingen. In alle vormen: liefde, vriendschap, familie, seks,… Maar altijd over iets dat kan gebeuren tussen mensen. Dat is mijn rode draad geworden. In dit specifieke geval gaat het over menselijke verbinding die niet lukt, omdat de andere persoon worstelt met bepaalde problemen zoals depressie of een burnout. De tekst gaat over mijn pogingen om die mensen dicht bij mij te houden, hoe moeilijk dat soms ook kan zijn als die andere persoon niet in staat is om die pogingen te aanvaarden.’ Muzikaal gezien reflecteert het nummer ook JÓRMA’s fascinatie voor schoonheid met een snuifje vulgariteit. ‘Heel het nummer klinkt erg oprecht en ingetogen, maar bij die ultracommerciële uitbarsting op het einde klinkt het bijna alsof ik het niet serieus neem. Dat contrast vind ik heel spannend.’

Omdat het Bonny wel toepasselijk leek bij een nummer met zo’n titel en onderwerp, gaf die voor het eerst de regiestoel af aan iemand anders. Dat werk Phoenix Chase-Meares, een multidisciplinair kunstenaar uit Berlijn. ‘Tijdens het coronajaar heb ik vijf clips gemaakt, waarvoor You’re not You de enige is die ik uit handen heb gegeven. Ik bedacht het basisconcept, de rest liet ik aan Phoenix over.’

Dat basisconcept bestond eruit dat Bonny de songtitel op zijn huid liet zetten door tattoo-artist Sven Eigengrau. Het resultaat daarvan kan u in de clip zien, maar het proces niet, terwijl Bonny dat eigenlijk wel graag zo had gezien. ‘Sven heeft een project over trauma’s, waarbij hij woorden tatoeëert en weer doorstreept als een soort herstelproces. Omdat ik dat zo mooi vond, wilde ik dat heel graag in mijn video verwerken. Alleen heeft Phoenix al die shots eruit gehaald. (lacht) Daar heb ik veel over gediscussieerd, maar omdat het concept van de clip was om iemand helemaal te vertrouwen met de regie, heb ik het zo gelaten.’

Bekijk hieronder het resultaat van JÓRMA’s vertrouwen in diens team: