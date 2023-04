In prèmiere: Jerry Spin verkoopt zijn ziel op ‘Loan Shark’

‘What’s in a name?’ Niets al te dubbelzinnig in het geval van ‘Jerry Spin’, spinner der verhalen. De schimmige karikatuur rijgt de financiële parabels aan elkaar voor zijn derde single.

Atypisch is hij wel, het personage van geestesvader Jeroen De Gussem, voormalig frontman van Gentse band Coyote Melon. ‘We hebben een soort Jerry Spin-universum gecreëerd, en deze song is het sluitstuk van de trilogie aan singles die ik uitbracht. Op Loan Shark zit er heel veel dierensymboliek die een grote rol speelt op mijn nieuwe ep. Ik ben er ook al lang van overtuigd dat de wereld naar de haaien gaat, letterlijk en figuurlijk.’

Lege praatjes

‘Ik wil me niet voordoen als een moraalridder die het allemaal gezien heeft en zich geroepen voelt anderen te waarschuwen voor wat er allemaal verkeerd gaat in onze maatschappij’, benadrukt De Gussem. ‘Het feit dat ik dat niet wil zijn maakt het net interessant. Spreken vanuit het personage van Jerry Spin was voor mij de oplossing. Want dan is het aan de anderen om te beslissen hoe ze het plaatst en krijgt de luisteraar weer de meeste macht. Het blijft nog steeds tongue-in-cheek. In het slechtste geval kan je Jerry Spin een cynisch figuur noemen.’

Deze intimiderend getitelde Loan Shark is qua klank wel wat anders dan het louche typetje dat Jerry speelt. De akoestische pop met gladde baslijn zit in een jasje even strak als de plooien van Jerry’s maatpak, en doet denken aan iets halverwege Warhaus en Father John Misty’s laatste plaat. Het is een schijnheilig, loungy nummer, de soundtrack voor slechte investeringen die het hoofdpersonage je maar al te graag aanpraat. Jerry Spin goes Patrick Bateman, met charme en suave. ‘Ik heb wel iets met holle retoriek, sales pitches en lege praatjes’, klinkt het.

Iedereen heeft een prijs

Waar Jerry Spin eerder ten onder ging aan zijn hebzucht op de vorige single Offshores, lijkt deze Spin-reïncarnatie te gedijen in financiële wanpraktijken. Als die eerste ‘Wall Street pop’ was, zoals De Gussem het zelf noemt, is deze Loan Shark te vinden in een ondergrondse gentlemen’s club waar er snel en los wordt omgegaan met geld, en het huis altijd wint.

In de videoclip van regisseur Felix Ysenbaert en cinematograaf Jaak Segers telt Jerry de geldhaai vermakelijk zijn bloedpoen. Vervuld van de ironie fluistert De Gussems karaktertje over een gedempte drumbeat de woorden ‘Everybody has a price’, terwijl hij gretig geld door de teller laat stromen. ‘Loan Shark is wel beetje een viezig nummer. Een money grubbing-nummer. Uit iets lieflijk heb ik bewust toch iets griezeligs proberen te maken.’

Antiheld

Aan de pokertafel veegt Spin door zijn bodemloze charme met iedereen de vloer aan. Jerry Spin zal je niet zo snel liggen hebben, en gaat altijd voor de volle pot. ‘Hij blijft een antiheld, zoals je ook figuren als Saul Goodman hebt in Better Call Saul. Het zijn geen gezellige personages, maar we blijven er ons mee identificeren, mee sympathiseren. Iemand als Jerry Spin is car crash fascinating, je blijft ernaar kijken, hoe pijnlijk het ook is. Een antiheld is iemand die ondanks al zijn gebreken toch nog tof blijft, en in die contradictie vorm ik mijn verhalen. Iemand die helemaal abject is, is uiteindelijk ook niet interessant om naar te kijken of om aan te horen.’



