In première: het beklemmende, nieuwe geluid van Porcelain Id

Met Man Down laat Porcelain Id een bombastischer geluid horen dan we van de singer-songwriter gewend zijn. ‘Iets tussen Yeezus van Kanye West en de donkerdere nummers van Nick Cave & the Bad Seeds.’

U kan Hubert Tuyishime, die muziek uitbrengt onder de naam Porcelain Id, misschien al kennen van hun intieme, autobiografische liedjes als Vlaanderen en Blauw. Wie met die nummers in het achterhoofd naar Man Down begint te luisteren, zou misschien eventjes kunnen schrikken. Op hun nieuwe single laat Porcelain Id namelijk een wat bombastischer, minder uitgekleed geluid horen. Voor Tuyishime zelf is die switch van geluid echter niet zo abrupt. ‘Ik wist dat deze gesprekken gingen komen, maar eigenlijk ben ik al heel lang aan dit materiaal bezig. Nog voordat ik mijn eerste ontmoeting met mijn manager en mijn label had, lagen deze demo’s al klaar.’

Tuyishime is altijd al geïnteresseerd geweest in het contrast tussen ongepolijste, akoestische muziek en heel hoekige, elektronische muziek. ‘Iets tussen Yeezus van Kanye West en de donkerdere nummers van Nick Cave & the Bad Seeds,’ zoals die het zelf omschrijft. Een belangrijke medespeler in dat geluid is Youniss, die eerder dit jaar zijn eigen album White Space uitbracht en ook produceert voor Porcelain Id. ‘Ik had Youniss live gezien toen hij net met zijn nieuwe livebezetting optrad, en achteraf ben ik hem persoonlijk gaan vragen of hij eens samen iets wilde doen. Superraar, want wie doet nu zoiets? (lacht) Het rare aan het verhaal is dat ik vroeg of ik na zijn set een paar nummers mocht doen, op aandringen van Adel Setta, een fotograaf en gezamenlijke vriend. Onze samenwerking is daaruit voortgevloeid. Youniss is iemand waarvan ik echt het gevoel heb dat hij op een ander niveau opereert. De manier waarop hij niet-westerse invloeden op een heel subtiele manier in mijn muziek verwerkt, vind ik echt heel interessant.’

Slechte piraat

Voor de fans is het geluid niet het enige dat veranderd is aan Porcelain Id. Op Man Down is de singer-songwriter ook minder autobiografisch gaan schrijven dan we van hen gewend zijn. Het nummer is gebaseerd op Antwerpse studenten die jaarlijks verdrinken na een avondje uit, iets wat blijkbaar vaak genoeg gebeurt om Porcelain Id te inspireren. ‘In der tijd gebeurde dat inderdaad opvallend vak. Toen ik zelf studeerde waren er zo twee gelijkaardige ongevallen op maximum twee jaar tijd. Wat destijds eigenlijk nog het meeste impact op mij heeft gehad, is hoe snel die feiten ook weer uit het nieuws verdwenen en vergeten werden.’

Wie het nummer echter een beetje abstraheert, vindt toch weer de persoonlijke gevoelens van Porcelain Id terug. In feite gaat Man Down over het gevoel dat er iets mis is, maar dat je toch niet om hulp vraagt. ‘But you never yelled “man down”’, klinkt het daarom in het nummer. ‘Een beetje als een slechte piraat,’ lacht Tuyishime. ‘Qua insteek is het nummer inderdaad niet meer zo hyperpersoonlijk als mijn oudere werk. Er is meer plek voor ambiguïteit, wat voor mij als een vooruitgang voelt. Maar gevoelsmatig is het nog steeds persoonlijk.’

Abstracte film

Opvallend genoeg is de video voor dit nummer niet opgenomen in Antwerpen, maar in Brussel. ‘Die beslissing heb ik samen met mijn editor en regisseur Maurice Luijten (ook bekend als de muzikant Hoffman) genomen. Eigenlijk was dat een heel praktische keuze. In de video wilden we heel hard een beklemmend gevoel opwekken, waarbij het personage heel compact tussen het volk rondloopt, omringd door mensen maar toch afgezonderd. Eerst wilden we dat wel op de Meir filmen, maar die winkelstraat was simpelweg te breed om het gewenste effect op te wekken. (lacht) Maar toen we die video samen met mijn creative director Charlotte Foley in de hoofdstad gingen opnemen, waren we ook wel tevreden met het laagje absurditeit dat die andere locatie aan het nummer toevoegde.’

Wie denkt dat het personage dat Porcelain Id in de video speelt kletsnat is als verwijzing naar de dronken studenten, heeft trouwens niet helemaal gelijk. In hun vorige video, voor het nummer Rhythm Machine, speelde die namelijk al dezelfde, even doorweekte persoon. ‘Ik vertrek vaak vanuit een bepaalde beeldtaal die al lang in mijn hoofd zit, zonder dat ik daar een concrete verklaring voor heb. Dat beeld van een kletsnat, kruipend personage, dat paste gewoon bij die overgang van geluid die ik wilde maken. En ik vind het ook heel fijn om op die manier de verschillende video’s te verbinden, zonder dat het er te dik op ligt. Dat vind ik in abstracte films ook altijd razend interessant, wanneer je bijvoorbeeld trilogieën hebt waarin bepaalde acteurs terugkeren, maar dan een ander personage spelen. Het is verbonden, maar op een bevreemdende manier.’

Man Down is een voorsmaakje voor BIBI:1, het debuutalbum dat Porcelain Id begin volgend jaar uitbrengt. ‘Een vrij rijke collage aan geluiden,’ aldus de artiesten. ‘Er zijn zeker nieuwe dingen, maar mensen gaan dat rauwe, emotionele waar ik me op focus zeker niet missen.’ Terwijl u nieuwsgierig nadenkt over de toekomst van Porcelain Id, kan u hieronder alvast de videoclip voor Man Down bekijken.