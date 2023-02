In première: Elias verklankt de onrust van een prille dertiger op ‘Bloomed > Exploded’

In het solowerk van Elias, drummer bij onder meer Nordmann en Hypochristmutreefuzz, zal u verrassend weinig percussie horen. Al werd de videoclip voor zijn nieuwe single Bloomed > Exploded wel geïnspireerd door ketsende petanqueballen.

Tijdens ons gesprekje over Bloomed > Exploded, de nieuwe single vanop zijn gelijknamige debuutalbum, vraag ik Elias Devoldere of ik die titel als een metafoor voor zijn eigen carrière mag interpreteren. Voorlopig kent de Belgische muziekliefhebber hem namelijk vooral als drummer in allerhande groepen, waaronder Nordmann en Hypochristmutreefuzz. Toen Elias twee jaar geleden met de solo-ep Kaiku op de proppen kwam, klonk die echter heel anders dan je van een percussionist zou verwachten. Geen nummers met allerlei ritmische foefjes, maar verrassend serene artpop.

‘Op zich ben ik ook nooit een drummer geweest die zich enkel in complexe dingen verdiept en daar een tweede natuur van maakt. Mijn mentaliteit is eerder ondersteunend, begeleidend drummen. Toen ik aan mijn eigen solomateriaal begon, ben ik meestal ook niet vanuit de drums begonnen. Eerst pakte ik bijvoorbeeld een gitaar waar ik voorlopig een drumcomputer onder monteerde, die ik later wel echt zou inspelen. Na verloop van tijd begon het geluid van de drumcomputer echter zo’n basiselement van dat nummer te worden, dat ik die er gewoon in heb gelaten. Misschien raar om als drummer op een machine te rekenen, maar het is dus niet de bedoeling om als solo-artiest ook “drummuziek” te maken,’ legt Devoldere uit.

Orde en chaos

Maar dus, over die songtitel. Na een twijfelachtige pauze geeft Devoldere toe dat je, als je dat wil, de titel inderdaad zou kunnen interpreteren als een verwijzing naar zijn ontbloeiing tot soloartiest. Zelf ziet hij het echter anders. ‘Bloomed > Exploded gaat over contrasten die elkaar nodig hebben. Simpel gezegd: Relaties met je lief of vrienden beginnen altijd mooi, maar na een bepaalde tijd merk je soms ook dat het niet altijd vanzelf gaat. En dan kunnen de dingen al eens exploderen. Dat hoeft nog niet het einde te betekenen. Het kan ook een nieuwe start zijn, het begin van een nieuwe cyclus. Want dat is uiteindelijk waar de plaat over gaat: de afwisseling tussen licht en donker, geluk en ongeluk, alleen zijn en samenzijn. Hoe kunnen we het ene ervaren als we niet weten wat het andere is? Ze hebben elkaar nodig. En wanneer je iets hebt, is het andere altijd aantrekkelijker. Je maakt continu de balans. Zelf wanneer ik gelukkig en comfortabel ben, verlang ik er soms naar om alles om te smijten.’

Op basis van de kalme klanken zou je het misschien niet zeggen, maar Bloomed > Exploded is ook uit persoonlijke onrust ontstaan. Die had vooral te maken met Elias’ leeftijd. Tijdens het schrijven was hij immers net dertig geworden. ‘Ik vind het bijna belachelijk om zo’n cliché aan te halen, maar het is een cliché geworden met een reden. Toen ik bijna dertig werd, voelde het alsof de speeltijd voorbij was. Vijf jaar geleden was ik nog jong en naïef en maakte ik veel meer onbezonnen keuzes. Je jaren als twintiger zijn beestig, daarna ga ja al meer nadenken over wat je plannen voor de toekomst nog zijn. Al vertelden alle prille dertigers rond me dat je rond die leeftijd nog steeds onbezonnen kan leven. Ondertussen ben ik 31, en lijkt dat voorlopig nog te kloppen.’

Ricard

De videoclip voor Bloomed > Exploded geeft die dualiteit tussen rust en onrust op een bijzondere manier weer: met beelden van een petanquespel. ‘Toen ik het nummer liet horen aan Spencer Bogaert, die de video heeft gemaakt, hoorde hij er precies de klank van ketsende ballen in. Zo is het concept van de clip ontstaan. Vervolgens wilde hij graag iets doen met slow-motion en de choreografie die uniek is aan het petanquespel.’

Het is dus geen bewuste verwijzing naar mannen die op hun oude dag rustig petanque spelen in het zuiden van Frankrijk, als manier om de rust van het nummer uit te beelden. ‘Ik heb eigenlijk niet echt iets met petanque. Hoewel ik het meer en meer begin te spelen, heb ik toch eerder iets met Ricard. (lacht) Maar de video en het nummer horen niet zo letterlijk bij elkaar. Ik zie de clip als een apart werk, met een eigen verhaal. Uiteraard zijn er wel enkele vage linken tussen de twee, maar uiteindelijk zijn het twee werelden die samenkomen en zo een nieuwe wereld vormen. En dat vind ik net heel cool, dat de twee los van elkaar staan.’



