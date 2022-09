In première: een diepe duik in de twijfels van indiepopgroep UMM op nieuwe single ‘Come undone’

UMM-frontvrouw Lise Daelemans trachtte vanuit haar onderbewustzijn schrijven en bedacht zo een diepzeeduiker die haar twijfelende persoonlijkheid symboliseert.

Voorlopig is het oeuvre van de indiepopgroep UMM nog relatief bescheiden, maar er lijkt al een rode draad van twijfel en het wikken en wegen van beslissingen door te lopen. Zo impliceert de titel van debuut-ep The good side dat er ook een schaduwzijde bestaat. Vervolg-ep Libra doet dan weer denken aan een weegschaal waarop je de balans tussen beide kanten kan meten.

‘Amai, dat is eigenlijk wel waar,’ lacht frontvrouw Lise Daelemans aan de telefoon wanneer we haar die analyse voorschotelen. ‘Daar schijnt mijn eigen persoonlijkheid inderdaad heel hard in door. Mijn bandleden kunnen beamen dat ik iemand ben die elke beslissing oneindig lang wikt en weegt. Ik moet eerst alle opties zien voor ik een keuze kan maken, en soms is dat lastig voor de mensen die wachten op mijn beslissingen.’ Al levert het UMM dus ook songmateriaal op. Daelemans schrijft alle nummers, waarna haar bandleden Jonas Everaert, Roos Denayer, Hanne Vandekerckhove en David Broeders ermee aan de slag gaan.

De twijfels omarmen

Aan het oeuvre van UMM wordt binnenkort uitgebreid met debuutalbum Deep sea diver, waarvan met Come undone vandaag een single en videoclip gelost worden. ‘Qua sound grijpt het album weer meer terug naar onze eerste ep. De tweede was akoestischer, terwijl we op Deep sea diver weer wat elektronischer gaan klinken. Het is dansbaarder, en de nadruk ligt weer op good vibes.’

Nochtans ligt de tekst van Come undone volledig in de lijn van de twijfels waar Daelemans soms mee worstelt. ‘Ik zat zelf in een relatie die ik wilde beëindigen, maar waarvan ik niet goed wist hoe ik dat moest aanpakken. Om iemand voorgoed te verlaten moet je soms door een zure appel bijten, en natuurlijk komen er bij zo’n drastische beslissing heel wat twijfels kijken.’ Op het eerste gezicht geen materie voor een opbeurend nummer.

Daelemans benadrukt echter dat de tekst niet deprimerend bedoeld is, maar net hoopvol. ‘Dat klinkt misschien paradoxaal, maar eigenlijk wil ik met dit nummer mensen vooral aanmoedigen om de donkere periodes van onzekerheid in hun leven te omarmen. Soms moet je door een diep dal gaan om jezelf weer op te bouwen en er iets positiefs van te maken. Ergens is het mooi dat we die emotionele extremen kunnen ervaren, en volgens mij is het belangrijk om op moeilijke momenten te beseffen dat er in de toekomst weer een mooie periode ligt. Come undone gaat over twijfels, maar evengoed over de losbarsting wanneer je uit zo’n dal geklommen bent.’

Saharazand

Die opbeurende boodschap wordt in de videoclip van Come undone gesymboliseerd door een diepzeeduiker, die ook zijn naam aan het album ontleende. ‘Een tijd geleden probeerde ik de techniek van het automatisch schrijven uit, een manier om teksten als het waren uit je onderbewustzijn te laten vloeien. Zo heb ik op een bepaald moment een tekst neergeschreven over een diepzeeduiker, en eigenlijk symboliseerde dat heel mooi hoe ik me op dat moment voelde. Enerzijds is dat een heel zoekende figuur, maar tegelijk heeft de wijde oceaan waarin hij zich bevindt ook iets heel vrij.’

Naast de oceaan speelt de natuur in het algemeen een belangrijke rol in de videoclip voor de single. Samen met de Rotterdamse regisseur Jorick Buurstra van Rauwkost Collective trok de groep naar een meer, waar zandvlakte en groene bomen naast elkaar bestaan. ‘Dat Sahara-achtige was een heel geschikte setting. Ik denk dat je vooral de warmte wel voelt in de videoclip. Alsof je op je blote voeten in heet zand staat: je kan er wel even blijven staan, maar niet te lang, en het wordt echt wel tijd dat je een keuze gaat maken.’

Parallel universum

Die broeierige omgeving wordt op erg diverse manieren in beeld gebracht. De zandvlakte wordt tegenover zichzelf gespiegeld, er zijn weidse drone shots, op andere momenten lijkt de camera haast een caleidoscoop,… ‘We wilden de video een beetje sprookjesachtig maken. Met die cameratechnieken kreeg de omgeving iets mystiek, alsof we ons in een parallel universum bevonden. En die veelheid aan technieken beeldt ook weer mooi uit hoe je hoofd soms helemaal in de war kan zijn en alle kanten uit kan schieten wanneer je voor een moeilijke beslissing staat.’

In die mystieke setting zien we Daelemans in diverse gedaantes verschijnen, terwijl ze haar moeilijke keuze probeert te maken. ‘In het begin zie je een figuur die helemaal geen kostuum draagt, maar doorheen de clip met body paint steeds donkerder wordt gemaakt. Daartegenover heb je de figuur in wit, en zo is het een beetje zoals het typische beeld van het engeltje en het duiveltje op je schouders in de Cartoons. Uiteindelijk kiest die er dan toch voor om de duikershelm op te zetten en voor de donkere kant te kiezen. De duisternis omarmen en daar vrede mee nemen.



