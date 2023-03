In première: de wedergeboorte vol zelfliefde van singer-songwriter Patches

Of je het nu zelf doet of de hulp van iemand anders nodig hebt: soms moet je eens uit je comfort zone geduwd worden en de wereld herontdekken. Dat gevoel bezingt Patches op Push Me, de eerste single van haar debuutplaat.

‘Want you to push me, over the edge, and awaken my core.’ De sluimerende openingswoorden van Push Me geven meteen mooi aan waar de nieuwe single van Patches over gaat. Soms heb je iemand nodig die je uit je comfort zone duwt om jezelf en de wereld te herontdekken. Lotte Lauwers, het brein achter Patches, kan ervan meespreken. ‘Eens de trein van het leven echt op gang komt en je in dat zotte ritme belandt, dan verlies je opeens je flair. Die sensualiteit die je als jong meisje hebt, dat je m’en fous-gehalte geraak je kwijt. En als je te braaf wordt, zie je soms alle mooie kleuren en geuren rondom je niet meer. Push Me gaat over het moment wanneer iemand je leven weer een beetje spannender en verrassender maakt.’

Zo’n ontmoeting kan leiden tot een soort werdergeboorte, die ook muzikaal in Push Me gesymboliseerd wordt. Doorheen de song komt de kalmerende muziek tot een soort crescendo, waarna alles stilvalt en een deel van het nummer hervat wordt, maar dan met de stem van Lauwers in een verhoogde toon. Alsof ze de wereld weer als kind ervaart. ‘Als kind heb je nog geen remmen en ervaar je de wereld op een veel spannendere manier,’ beaamt Lauwers.

Narcissus

volgens Patches hoeft het niet per se een andere persoon te zijn die de spanning in het leven herintroduceert. Het kan ook gaan om een ander deel van je eigen persoonlijkheid dat doorheen de jaren wat verloren was geraakt. Vandaar dat je de bijhorende videoclip, waarin een vrouw (gespeeld door Oksana) geconfronteerd wordt met een mysterieuze andere, ook kan lezen als de strijd tussen aspecten van dezelfde persoon.

In dat geval is zelfliefde de sleutel tot het geluk. Daarom ligt er in de clip veel nadruk op de narcis, de bloem die doet denken aan de Griekse mythe van Narcissus die verliefd werd op zijn eigen weerspiegeling. We geven Lauwers volmondig gelijk dat zelfliefde belangrijk is, maar verwijst die symboliek niet een beetje naar narcisme, wat weer een negatieve connotatie heeft? ‘Ook dat symboliseert mijn innerlijke strijd. Zelf ben ik al lang aan mijn zelfvertrouwen aan het bouwen, maar ik heb ook het gevoel dat mensen je daar snel op gaan beoordelen. Ik ben nog altijd aan het onderzoeken wat de juiste balans precies is. Misschien is dat ook waar de twee personages in de clip voor staan: de ene heeft te weinig zelfvertrouwen, de andere net iets te veel.’

Fantasy

Push Me put ook heel wat inspiratie uit fantasy. De videoclip speelt zich af in een feeërieke omgeving die enkel uit planten en sterren bestaat, terwijl de tekst onder meer naar de mystieke onderwaterstad Atlantis verwijst. ‘Ik ben inderdaad veel bezig met escapisme en met mezelf expres verliezen in dingen die niet echt gebeurd zijn. Niet alleen Atlantis, maar bijvoorbeeld ook Venetië. Of liever: het Venetië zoals we denken dat het vroeger was. Ergens weten we wel dat onze voorstelling daarvan geromantiseerd is, maar toch hopen we dat het exact was zoals we ons inbeelden. Dat escapisme vormt een belangrijk onderdeel van Patches, en zal op de plaat ook wel terugkomen.’

‘De plaat’, dat is het langspeeldebuut van Patches waarvan Push Me de eerste single is. We vroegen ons af of Lauwers de nieuwe zelfverzekerdheid waarover ze zingt goed kon gebruiken tijdens het maakproces van haar debuut. ‘Op zich was het een simpele beslissing. Aram (Santy, de muzikant waar Patches nauw mee samenwerkt, nvdr) en ik voelden dat we onze sound voldoende uitgediept hadden, en dat we in staat waren om een eigen wereld te creëren die een volledig album lang standhield. Tijdens het eigenlijke schrijfproces merkten we dan dat het toch niet zó makkelijk was, want je wilt niet zomaar een album droppen met alle nummers die je gemaakt hebt. Liever wat langer wachten en zorgen dat elk nummer iets te vertellen heeft. Op die manier hebben we elkaar wel constant gepusht om er een mooi verhaal van te maken.’

Volwassen

Een grote stijlswitch hoeven we niet te verwachten, al beweert Lauwers dat haar muziek toch volwassener dan vroeger zal klinken. ‘Qua geluid zal je Patches nog steeds duidelijk herkennen. Uiteindelijk blijft mijn stem centraal staan, en die kan je nu eenmaal op zoveel manieren anders doen klinken. Maar qua thematiek ben ik wel breder gaan schrijven. Eigenlijk zijn al mijn nummers op mijn ep’s over één iemand geschreven. (lacht) Ondertussen sta ik meer op mijn eigen benen en heb ik kunnen reflecteren wie ik echt en mijn leven wil, en vooral wie niet. Nu zit er hopelijk meer variatie in de onderwerpen.’



