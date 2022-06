In première: de Victoriaanse rebellie van Blond op nieuwe single ‘Behalve Jij’

Behalve Jij is een ode aan de zelfliefde van alle vrijgezellen, waar zelfs Victoriaanse etiquette en koppelkortingen in de supermarkt geen deuk in kunnen slaan.

Volgens de Antwerpse girlband Blond zijn supermarkten een prima weerspiegeling van de maatschappij. Zo speelt de video voor Californische Walnoot zich volledig in een winkel af, en met Alles Moet Groter bracht de groep een ironische ode aan het funshoppen. ‘Ik weet niet waarom dat er altijd in sluipt. Misschien omdat winkelen zoiets alledaags is? Ons koopgedrag weerspiegelt de neigingen en gewoontes van de mens,’ vertellen de drie groepsleden erover aan de telefoon.

Frustratie in de supermarkt

In de nieuwe single Behalve Jij is de supermarkt subtieler aanwezig, maar met de tekst ‘In de supermarkt, tussen merknamen, is er alleen maar 1+1 reclame. Alles lijkt wel thema Valentijn, terwijl we toch maar net oktober zijn’ laat hij toch zijn sporen na. Het is een mooi voorbeeld van Blonds supermarktfilosofie. Met het voorbeeld van de reclame haalt de tekst het hoofdthema van de single aan: gelukkig single zijn in een maatschappij die daar nog steeds moeite mee heeft.

‘Vooral als meisje krijg je van jongs af aan al een bepaalde druk opgelegd, alsof het jouw functie is om een man te pleasen. Er wordt ons nog altijd geleerd dat we precies niet volledig zijn zonder partner.’ Behalve Jij is ontstaan uit zowel frustratie als zelfliefde. Frustratie omdat het nog altijd zo vanzelfsprekend lijkt dat je vanaf een bepaalde leeftijd wel al eens een partner moét gehad hebben. Zelfliefde omdat Blond die clichés van zich af danst en onafhankelijk van anderen heel content met zichzelf durft te zijn.

Bij die bevrijdende tekst hoort ook de meest dansbare beat die Blond tot nu toe liet horen. ‘Al hebben we er niet bewust voor gekozen om een energiek nummer te schrijven dat bij die boodschap hoort. De eerste versie van Behalve Jij was eigenlijk veel trager. Toen we het voor de lol eens een stuk sneller speelden, merkten we ergens dat dat keigoed werkte. (lacht) En die energie past natuurlijk ook bij de videoclip.’

Victoriaanse rebellie

Escalerende videoclips, ook daar maakt Blond een handelsmark van. U zag het in Boys Boys Boys, waarin mannen hun opgekropte emoties eindelijk de vrije loop lieten gaan. U zag het in Vloed, waarvan de video eindigde met een hoop tot moes gemepte appels. En u ziet het in Behalve Jij, dat aanvankelijk op romantische klassiekers als Whuthering Heights en Pride & Prejudice lijkt, maar waarin een dikke middelvinger wordt opgestoken naar de romantische idealen uit die verhalen.

‘We vinden het altijd leuk om iets theatraal in onze clips te steken, een soort spanningsboog. Het is belangrijk dat je de personages ziet evolueren. En het past natuurlijk bij de boodschap van dit nummer. Die Victoriaanse kleren verwijzen weer naar het keurslijf waar je als vrouw in geduwd wordt, je moet altijd heel beheerst zijn. Dan doen wij natuurlijk net het tegengestelde.’

De zolder van Moemoe en Vovo

Naast Jane Austen en Emily Brontë vormde ook de zolder van groepslid Linde Notenbaerts grootouders een visuele inspiratiebron. ‘De zolder van “Moemoe en Vovo” was onze eerste repetitieruimte ooit, dus we hebben er sowieso een sterke band mee. Daarnaast zijn we fan van heel de vintage-uitstraling die die kamer heeft, maar vooral van de antieke porseleinen beeldjes die er staan. Voor de grap had ik eens onze drie hoofden op de Jezus-, Jozef en Mariabeeldjes gephotoshopt. Dat vonden we zo hilarisch dat we er meteen ons artwork van gemaakt hebben.’

Ten slotte was ook de manier waarop de clip ontstond erg toepasselijk. Al voegt Notenbaert er meteen aan toe dat dat niet per se zo gepland was. ‘We hebben alles zelf gedaan omdat we er veel te laat aan waren begonnen. (lacht) Vorige week hebben we die echt op één dag tijd in elkaar gestoken. De clip is gefilmd op een plek waar ik werk en we hebben de hulp ingeschakeld van een vriendin die het niet per se gewend is om te filmen. We hebben moeten roeien met de riemen die we hadden, maar achteraf gezien is het natuurlijk leuk om te kunnen vertellen dat we alles zelfstandig gedaan hebben. Het past bij de boodschap van het nummer.’