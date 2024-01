In première: de spirituele ontwaking van The Germans in nieuwe videoclip voor ‘The Dreamer’

Op hun nieuwe album Spirituality gaan The Germans op zoek naar een kalmer, bezwerender geluid. In de door Kenneth Anger geïnspireerde videoclip voor de single The Dreamer kan u mee op spirituele queeste trekken met een levend standbeeld.

Vandaag brengt de Gentse cultgroep The Germans zijn nieuwe album Spirituality uit. Als je weet dat hun vorige plaat Sexuality heet, dan lijkt het logisch om een verband tussen die twee te leggen. Jakob Ampe, toetsenist en zanger van de groep, bevestigt: ‘Toen we ons vorige album Sexuality begonnen te maken, speelden we met het idee om er een trilogie van te maken. Een beetje als grap, want het derde album, waar ik nu nog niet te veel over kan zeggen, zal als clou van de mop dienen.’

Vooraleer we mee kunnen lachen is er dus eerst Spirituality, het middenluik van de trilogie. En die plaat klinkt een pak rustiger dan zijn voorganger. ‘Toen we aan Sexuality werkten, beschreef onze producer Micha Volders die als een soort fanfare van daklozen, iets heel rauw. We wilden echt voor die primitieve seksualiteit gaan. Nu gingen we meer op zoek naar een soort digitale spiritualiteit. Lage plafonds, wellnessarrangementen, hoornarrangementen,… Alles om wat met die spiritualiteit te spelen,’ vertelt Ampe.

Onderhuids geluid

Dat Spirituality een kalmer album is geworden, was niet alleen een thematische keuze. Dat geluid was ook een logisch gevolg van de coronaperiode waarin de nummers ontstaan zijn. ‘Wanneer je samen in een repetitiekot zit, moet het precies allemaal sneller vooruitgaan. Nu zaten we allemaal thuis en stuurden we digitaal ideetjes naar elkaar door. In die context ga je sneller een hele dag aan één pianolijntje timmeren tot het helemaal goed zit. Plus, de huiselijke sfeer waarin ze ontstonden was natuurlijk veel rustiger.’

Het album wordt omschreven als een ‘transformatieve queeste op zoek naar rust en stilte’. The Germans zijn nog steeds The Germans, maar toch niet helemaal zoals je ze misschien nog van vroeger kent. ‘Onze drummer Lennert heeft bijvoorbeeld bijna heel zijn drum thuisgelaten tijdens de opnames, en meer met percussie en elektronica gewerkt. En onze bassist Timothy is eventjes gestopt, wat we ook in de dynamiek hebben moeten opvangen. Het platwalsen dat soms in onze oudere muziek zat, is er nu een beetje uit. Live gaan we nu ook wat risico’s nemen door onze grootste hits weg te laten en meer iets broeierigs, iets onderhuids te brengen. We hopen dat onze oude energie er nog steeds in te vinden is, maar op een andere manier.’

The Matrix

Samen met de plaat verschijnt er ook een videoclip voor het nummer The Dreamer, volgens Ampe een ideale single om de nieuwe sound van The Germans tentoon te stellen.

Waarover The Dreamer precies droomt? ‘Je kan het een beetje vergelijken met the Matrix, waarin slapende mensen plots ontwaken en de realiteit onder ogen zien. In het verhaal van The Dreamer leven de mensen in een triestig land waar iedereen neerslachtig is. Ze vereren een god, maar die veroorzaakt alleen maar lijden. Langzaamaan wordt The Dreamer wakker. Hij kiest ervoor om niet meer in die waas te blijven hangen, een keuze die vaak heel beangstigend kan zijn omdat mensen zich graag wentelen in wat ze kennen. Het vraagt een grote inspanning om boven de wolken te komen. Muzikaal hebben we dat ook proberen uitdrukken door op het einde de hoogte in te schieten met die kopstem en die strijkers. Zelf vinden we het een van de beste nummers op de plaat.’

Om die video naar beeld te vertalen, schakelden The Germans de hulp in van regisseuse Jolke Van Aerde. Zij vond inspiratie in onder ander het werk van avant-garderegisseur Kenneth Anger en vertolkte de video naar een mythisch sprookje waarin een standbeeld tot leven komt en met een nimf in het bos gaat dansen.

Levend standbeeld

Ampe vertolkt zelf de het standbeeld, een rol die niet zoveel voorbereiding vroeg, maar wel enige inspanning. ‘Ik moest twee uur in een schminkstoel doorbrengen en dan nog eens twee uur op mijn knieën zitten alsof ik in een schavot zat om uit te beelden hoe ik precies een antiek fonteintje was. Ondertussen zat ik in de kou de tekst wat mee te lippen. De tweede opnamedag was gelukkig in een plantentuin in een tropische serre, een pak aangenamer. (lacht)’

Gelukkig zijn de inspanningen van Ampe niet voor niks geweest. ‘Ik vind wel dat de beelden en de muziek elkaar heel erg versterken. Eigenlijk is het de eerste keer dat ik die symbiose zo intens beleef. Toen we het nummer schreven, vroeg ik me af of de instrumentale outro niet te lang aansleepte, maar met de beelden erbij vind ik het fantastisch.’

Als u ook benieuwd bent naar hoe beeld en geluid elkaar versterken, kan u hieronder de videoclip voor The Dreamer bekijken.