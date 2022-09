In première: de melancholische jongensdroom van Johannes Is Zijn Naam

Na de breuk van The Van Jets doet Johannes Verschaeve het tegenwoordig solo. Met Johnny will be king, een single die gelijke delen triomfantelijk en mistroostig klinkt, krijgen we een eerste voorsmaakje van zijn debuutalbum te horen.

Johannes is zijn naam. Naast een feitelijke beschrijving is dat ook de artiestennaam waaronder Johannes Verschaeve, bekend van The Van Jets, in zijn eentje muziek maakt. Twee jaar geleden bracht hij al het nummer James uit, in het kader van een project dat de schilder James Ensor wilde eren. Met Johnny will be king laat hij nu ook een eerste single horen vanop zijn debuutalbum.

‘Ik ga er helemaal naakt. Ik heb geen band, gitaar of zelfs de Engelse taal om me achter te verstoppen.’ Dat vertelde Verschaeve twee jaar geleden naar aanleiding van James over zijn soloproject. Op Johnny will be king klopt dat laatste niet helemaal meer. Al speelt Verschaeve daar bewust mee. ‘Wanneer we geleerd willen overkomen, grijpen we vaak naar Engelse uitspraken. Dat lijkt meer cachet te hebben. Denk bijvoorbeeld aan “like a boss”. In dit nummer bevind ik me in een soort fantasiewereld, en daarom vond ik het leuk om met die taal te spelen en dat ook op die manier uit te drukken. Ik vergelijk het graag met de manier waarop Serge Gainsbourg de Engelse en de Franse taal met elkaar ging mengen. Die spielereitjes zijn heel interessant,’ licht Verschaeve toe.

Korte broek

Dat spelen met percepties staat centraal in het werk van Johannes Is Zijn Naam. Met zijn pseudoniem verwijst Verschaeve niet toevallig naar zichzelf in de derde persoon. ‘Ik geloof niet dat je op het podium ooit helemaal authentiek jezelf kan zijn. Door jezelf daar als artiest op te stellen, creëer je altijd een soort afstand, een alter ego waar de mensen naar kijken.’

Dat verklaart ook de modekeuzes die Verschaeve maakt in de videoclip. Met trots draagt hij een pistachekleurig pak dat iets te groot uitvalt, met daarbij een korte broek. ‘Bij alles dat ik met dit project die, wil ik dat de mensen zich afvragen of het nu oprecht of om te lachen is. Vandaar ook dat pak: een kostuum met korte broek, dat is een beetje awkward. Maar in zekere zin wordt het ook net heel ontwapenend. Eigenlijk creëer ik op die manier een veilige afstand tussen mij en mijn publiek, om vervolgens mijn boodschap net op een heel eerlijke manier te kunnen overbrengen.

Die aanpak werpt zijn vruchten af op Johnny will be king. De single balanceert tussen triomfantelijk en mistroostig, terwijl Verschaeve fantaseert over zijn eigen koninkrijk, waar hij nooit zelf moet koken omdat de oven zijn Dokter Oetkerpizza helemaal zelf klaarmaakt. ‘Een dankbaar perspectief waar ik graag gebruik van maak, is dat van het kleine jongetje dat zelf een zwaard maakt en doet alsof hij een heldhaftige ridder is. We leven nog altijd in een machowereld, maar ik heb dat van thuis uit nooit meegekregen omdat mijn vader totaal geen macho was. Daarom heb ik dat zelf ook altijd gerelativeerd, misschien wel om mezelf te beschermen. Eigenlijk zit die zelfrelativerende grootspraak in alles wat ik doe, ook destijds al met The Van Jets.’

Fantasiewereld

In de videoclip voor Johnny will be king uit dat relativerende zich in melancholische beelden van een solo-optreden. We zien Verschaeve moederziel alleen optreden in zijn opvallende kostuum. ‘Ook met die beelden wilde ik een soort fantasiewereld suggereren. Johnny, wat natuurlijk de Engelse vertaling van mijn eigen voornaam is, droomt er duidelijk van om show te geven voor een publiek, maar in realiteit stralen die beelden een soort eenzaamheid uit.’

Nochtans is optreden voor een enthousiast publiek lange tijd een realiteit geweest voor Verschaeve, toen hij nog in The Van Jets speelde. Toch is de realiteit met Johannes Is Zijn Naam anders. ‘Die shows waar iedereen zijn handen in de lucht steekt en waar je met een band op het publiek inbeukt waren tof, maar momenteel heb ik daar even geen nood meer aan. Met dit soloproject voelt het alsof ik me op een nieuwe manier naakt geef, door daar moederziel alleen te staan, en niet met een band. Al had ik het zonder mijn ervaring bij The Van Jets wellicht niet gekund om me nu zo kwetsbaar op te stellen.

Die kwetsbaarheid mag u op het volledige solodebuut van Verschaeve verwachten. ‘Eigenlijk is het een plaat waarop ik, zonder te actief de aandacht op te eisen, iedereen de kans geef om in mijn universum neer te dalen. ok probeer ik mezelf vanuit meerdere dimensies te tonen. Sommige nummers zijn vrij experimenteel, andere dan weer wat toegankelijker. Enkel de klanktaal blijft hetzelfde doorheen de plaat, met vooral veel nadruk op mijn woorden, die soms bijna als primitieve zinnetjes klinken. Het wordt heel persoonlijk, maar met een speelse twist.’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.