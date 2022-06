In première: Clubmember brengt techno voor woonzorgcentra met ‘Sex’

De pompende beats van Sex bevatten iets minder levenslied dan we van Clubmember gewend zijn, maar de videoclip vol suggestieve cowboys zorgt alsnog voor een excentrieke beleving.

Techno en het levenslied, het lijkt misschien een vreemde combinatie. Toch zijn dat de twee hoofdingrediënten van Toujours L’amour, de debuut-ep van Clubmember. ‘Elektronische muziek is altijd onze passie geweest. In de studio kwamen we dus heel organisch bij die redelijk harde beats terecht. Op een bepaald moment dachten we dat het leuk kon zijn om ook onze Vlaamse schlagertraditie daarin te verwerken. Uiteindelijk houden we allebei ook van dat genre, en het leek ons een boeiende combo,’ vertelt Paolo Vernissagé, die samen met Tony Crisis Clubmember vormt.

De ongebruikelijke genremix vond al een publiek in Frankrijk. ‘Omdat we onze ep in Durbuy hebben opgenomen, leek het ons wel leuk om al onze teksten in het Frans te zingen. Via het Parijse persagentschap La Mission hebben we zelfs wat airplay gekregen op acht of negen lokale radio’s in Frankrijk, en ook enkele reviews over onze ep.’

Techno voor woonzorgcentra

Of dat ook zal lukken met Sex, het nummer dat vandaag een nieuwe videoclip krijgt, durft Vernissagé echter te betwijfelen. ‘Daarvoor is het nummer misschien iets te bruut. (lacht) Sex is eigenlijk het eerste nummer dat we ooit geschreven hebben, waarin vooral onze hectische beats naar boven komen. De chanson is er nog niet echt in geslopen. Eigenlijk zat hier zelfs wat metal in, maar ons geroep in de studio hebben we er toch niet volledig in laten zitten. Door het gebrek aan tekst moesten we trouwens op een andere manier op zoek gaan naar een titel. Grappig verhaal, want doordat er niet werd gezongen trad de hihat plots naar de voorgrond. Die klonk alsof hij constant ‘seks seks seks’ zei. Dat hebben we er dan nog subtiel bij gezongen, en zo kreeg het nummer een naam. (Lacht)’



Te bruut voor de radio, maar er zijn andere, onverwachte plaatsen waar Sex wel een publiek bereikt. Tijdens corona trad Clubmember op in verschillende woonzorgcentra om de bewoners een hart onder de riem te steken. ‘Daar hadden we wel een speciale set voor gemaakt. Als we bijvoorbeeld Zomersproetjes van Rocco Granata brachten, zag je die mensen openbloeien omdat dat meer hun dada was. Maar ik vond het toch belangrijk om ook te zien hoe die generatie reageerde op 160BPM. (lacht) En ik moet zeggen: ze gingen er verrassend vlot in mee.’

Suggestieve cowboys

De generatiekloof tussen Clubmembers rusthuisoptredens en de manier waarop de clip voor Sex ontstond kan haast niet groter zijn. Op TikTok kwam Vernissagé terecht bij Sally Helsen, die onder de naam Sallyflips op het platform zit. ‘Zij specialiseert zich in toffe clips op vrij harde techno. Omdat je op TikTok niet direct berichten kan sturen, had ik op een van haar video’s gereageerd om Clubmember voor te stellen en te vragen of zij een video voor ons wilde maken. Na drie dagen was alles in kannen en kruiken. Fantastische samenwerking, meestal is het veel moeilijker om alle partijen gelukkig te maken. (lacht)’

Helsen kreeg carte blanche en koos voor het nummer Sex. Ze voorzag het nummer van een wilde beeldenstroom, waarin cowboys en paarden de hoofdrol spelen. ‘Die link tussen het Wilde Westen en het nummer wordt heel mooi gemaakt, vind ik. Die bewegingen, dat katje dat er plotseling in opduikt,… Het is allemaal heel suggestief, zonder dat het ooit vulgair wordt. Toen Sally de clip afleverde, zei ze dat het een beetje geflipt was geworden en dat ze zich zonder remmen had laten gaan. Dat vonden we perfect, want wij zijn ook zo. We hebben zelf hard moeten lachen om die video.’



