In première: Bombataz klinkt als een aan lager wal geraakte charmezanger op nieuwe single ‘Unhappy’

Waarom een schaatspiste het perfecte decor was voor de nieuwe videoclip van Bombataz? Geen idee, maar het werkt.

‘I strive to be unhappy, misery is where I’m happy’. In de tekst van Bombataz’ nieuwe single Unhappy komt een opvallend sentiment naar boven. De verteller is op zoek naar ongeluk, want dat is de emotie waar hij zich het best bij voelt. ‘Die tekst is gebaseerd op enkele mensen uit mijn omgeving,’ licht Casper Van De Velde, drummer van de Brusselse groep, toe. ‘Het nummer gaat over mensen die zichzelf zodanig identificeren met hun miserie, dat ze die niet meer kunnen loslaten. Vanaf dat je dat ongeluk loslaat, heb je geen persoonlijkheid meer. Uiteraard is dat een ongezonde ingesteldheid, want volgens mij ga je zo net je eigen ongeluk cultiveren en nog meer miserie aantrekken.’

Van De Velde benadrukt dat het nummer niet over zichzelf gaat. Nochtans wordt Unhappy opvallend genoeg door hem zelf gezongen, wat bij Bombataz doorgaans niet het geval is. ‘De meeste nummers worden inderdaad door Vitja (Pauwels, gitarist) of Hendrik (Lasure, toetsenist) gezongen. Wel vertrekken de meeste nummers vanuit demo’s die ik heb voorbereid en gemakshalve ook heb ingezongen. Om een of andere reden zijn we bij Unhappy bij mijn stem blijven stekken. Op onze nieuwe plaat die eraan komt is het een van de weinige nummers waarbij ik de uiteindelijke versie zelf inzing. Maar het is me op zich wel goed bevallen.’

Aan lager wal geraakte charmezanger

In de bijhorende videoclip zien we Van De Velde zich begeven op een schaatspiste. Hij moet er erg om lachen wanneer we zeggen dat hij de uitstraling van een aan lager wal geraakte charmezanger heeft. ‘Ook die clip was een suggestie van Hedrik. Hij wilde mij gewoon op een schaatspiste zetten, het nummer laten zingen en de camera laten draaien. Zo hebben we alles op één avond gefilmd. Maar het heeft inderdaad iets van een charmezanger op rust, of eentje die op de dool is na een gestrande carrière.’

Waarom een schaatspiste het ideale decor was voor de videoclip? ‘Eigenlijk was dat gewoon een intuïtief idee van Hendrik. Alles is vanuit een soort buikgevoel ontstaan, zonder dat we op voorhand een masterplan hadden. Bij vroegere clips hadden we vaak wel een heel uitgewerkt idee op voorhand, maar ik vond het leuk om alles eens zo DIY mogelijk te doen.’

Hoewel het resultaat geslaagd is, zou Van De Velde Unhappy niet graag horen tijdens zijn volgende uitstapje naar een schaatspiste. ‘Dan loop ik snel weg. (lacht) Ik vond het nu al een hele opdracht om voor de clip tussen alle andere mensen te zingen, daar hoef ik niet nog eens mee geconfronteerd te worden.’

Grauwere sound

Unhappy is de tweede single van Bombataz’ tweede album, dat later verschijnt. De eerste single, Breakup Song, leek ook al negatieve gevoelens op te wekken. Volgens Van De Velde wordt dat een rode draad doorheen de plaat. ‘Het zal zeker donkerder klinken dan ons debuut. We willen ergens een omkanteling maken van de funny, vrolijke muziek die we vroeger maakten naar een wat grauwere sound. Waarschijnlijk is dat een reflectie van de tijd waarin we nu leven. De afgelopen twee jaar zijn er toch heel wat dingen die niet meteen tot vrolijkheid stemden, zowel op maatschappelijk als persoonlijk vlak. Dat heeft in onze muziek voor een donkerdere balans gezorgd.’

Iets om naar uit te kijken. Laten we alleen hopen dat de heren van Bombataz zich niet té hard met die donkere gevoelens gaan identificeren.